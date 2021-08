Huawei va produce incarcatoare ultra rapide de 100W

Moda cu incarcatoarele cat mai puternice pare sa nu se mai opresca. Inutil de rapide, pun bateria in pericol si devin mari cat un incarcator de laptop, incarcatoarele de telefoane par sa evolueze intr-o directie nu neaparat buna.

Desi toate studiile arata ca un incarcator foarte rapid distruge rapid bateria, producatorii insista sa ne ofere incarcatoare rapide. Real vorbind, Samsung si Apple sunt singurii producatori care nu insista cu astfel de incarcatoare foarte puternice tocmai pentru a salva bateria si de a oferi o durata cat mai mare de viata. Dar hei, stim sa facem misto cand vedem ca Oppo, Huawei sau alti chinezi vin cu incarcatoare de 50,60 sau chiar 100W si spunem ca Apple sau Samsung nu inoveaza.

Oppo, chiar Oppo, a realizat teste folosind incarcatorul de 65W, iar bateria s-a degradat de la 100% la 91% dupa doar 800 de cicluri. Atentie! Testele au fost facute in laborator. Stim foarte bine ca in viata reala sunt alte rezultalte mult mai proaste decat cele din laborator.

Cu un incarcator de 100W vom putea incarca o baterie de 4000mAh in 25 de minute, dar durata de viata a bateriei va scadea drastic in scurt timp. Cine isi schimba telefonul an de an (nu stiu de ce ai face asta) este o afacere buna. Dar cine doreste sa stina telefonul 3-5 ani (cum fac si eu cu iPhone-ul.