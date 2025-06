Chilipir de pe Temu: sistem de supraveghere DIY

Continuăm seria de chilipiruri de pe Temu cu un sistem de supraveghere DIY cumpărat de acolo.

Bine, nu este un sistem propriu-zis, ci de niște camere de supraveghere, carduri de memorie și cabluri microUSB pe care le-am cumpărat din magazinul chinezesc și care au devenit un sistem de supraveghere simplu, dar îndeajuns pentru ce aveam nevoie.

Ca să fie clar și să scutesc comentariile care doresc să îmi explice că sunt alternative mai scumpe, mai bune, mai legale și fără elemente de spionaj chinezesc, vă lămuresc de la început că am în plan un sistem profesional, dar va fi montat după ce finalizez modificările de la exteriorul casei. Nu de alta, dar am de dărămat unele, de construit altele și de mutat mai multe, iar dacă montez de pe acum un sistem mai scump, risc să plâng după că mai plătesc niscaiva crăițari pentru mutări și alte nebunii. A, și să nu uit – nu am probleme că vede chinezul curtea mea. Dacă nu o vede el, o vede americanul, rusul sau mai știu eu cine. Și nici nu am ceva de ascuns…

Revenind, începutul a fost necesitatea de a recepționa pachetele aduse de curieri atunci când nu sunt acasă. După ce am luat camera asta, mi-am dat seama că ar fi mult mai utilă una care urmărește mișcarea. Zis și făcut, așa că am luat una ca asta, tot de pe Temu. Apropo, deși nu pare, nu mă plătesc ei pemntru niciun review sau material de aici. Sper că a citit și uica Marius, să nu mp mai deran jeze ulterior cu întrebarea în privat. 😛

La momentul respectiv m-a costat 45 lei, dar acum văd că a ajuns la 56,80 RON, că doar pune Trump taxe, cumpără lumea și inflația crește… Pentru că mi-a plăcut cum filmează (vă las mai jos și două video scurte, pe timp de zi și noapte), am mai comandat patru -una pentru carport (se vede și spre stradă, pe poarta auto), una pentru curtea din spate și câte una pentru beci și anexa tehnică. La beci a fost mai mult moft, pentru că am vrut să văd de unde mi se infiltrează apa, nu pentru că mi-aș păzi murăturile de hoți. 🙂

Pentru că am vrut să le montez cum vreau eu și nu unde am prizele, am mai luat cabluri microUSB de diverse lungimi (de 1, 2, 5 și 10 metri) și câte un card microSD pentru a păstra filmările. În total m-a ajuns pe la 350 lei, pentru că aveam deja filetanta, un pistol de lipit cu batoane de silicon și câteva coliere pentru cabluri.

După cum am spus, mai jos aveți cele două filmulețe:

Cum a ieșit? Ei bine, vă las un video scurt de prezentare de pe… rețeaua chinezească:

După mai bine de trei luni de la montare, pot spune că sunt mulțumit. Asta pentru că montajul și folosirea aplicației de mobil – care este disponibilă și pentru iOS și pentru Android – au fost facile, am posibilitatea de a vedea live sau înregistrat ce se întâmplă prin curte sau când lasă curierul pachetele (nu că aș comanda mult, dar vin produse pentru blog destul de des), iar recent am descoperit că pot să instalez și pe Windows aplicația, prin BlueStacks. 🙂 Cum am un Microsoft Surface 1st Gen mai vechi pe care nu îl mai folosesc așa des, mă gândesc să o utilizez pentru Home Assistant și pentru camere.