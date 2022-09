ideall.ro a intrat în insolvență. Puteți recupera banii doar prin chargeback

Nu am comandat prea multe de la ei, dar este bine să știți și voi despre subiect…

Magazinul nu mai face livrări, nu mai onorează comenzile în derulare, iar banii primiți pentru comenzi sunt folosiți pentru plata creditorilor înscriși la masa credală.

Mesajul ideall.ro primit pe mail, dacă veți întreba despre comenzile deja plătite:

In data de 17.08.2022 impotriva societatii noastre a fost deschisa, de catre Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 20423/3/2022, procedura de insolventa, fiind numit Administrator Judiciar Provizoriu MUSAT&ASOCIATII-RESTRUCTURING/INSOLVENCY SPRL, societatea aflandu-se in acest moment in reorganizare judiciara. Fata de aceasta situatie, societatea nu mai poate onora comenzi sau da dispozitii de plata, nu mai poate efectua tranzactii bancare fara aprobarea sau incunostintarea administratorului judiciar.