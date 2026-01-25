India si UE semnează un viitor acord care ar putea salva industria auto europeană

Ursula von der Leyen, aflată la New Delhi pentru a finaliza ceea ce ea numește „mama tuturor înțelegerilor”, a reușit un pas uriaș în negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și India.

Conform surselor Reuters, guvernul indian a acceptat să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din UE de la un nivel prohibitiv de 110% la 40%, cu perspectiva de a scădea până la 10% în viitor. Această măsură vizează inițial un număr limitat de vehicule cu prețuri de peste 15.000 de euro, favorizând giganți precum Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW, care dețin în prezent o cotă de piață minusculă de sub 4% în India.

Deși deschiderea este semnificativă, India își joacă atent cărțile pentru a proteja industria locală, dominată de Mahindra și Tata Motors. Reducerile de taxe se vor aplica unui contingent anual de aproximativ 200.000 de mașini cu motor termic, în timp ce vehiculele electrice (EV) vor fi excluse de la aceste facilități în primii cinci ani. Această strategie oferă timp producătorilor autohtoni să își consolideze poziția pe piața EV, înainte de a face față concurenței directe. În schimb, acordul de liber schimb (FTA) promite să impulsioneze exporturile indiene de textile, bijuterii și produse chimice către piața europeană, contracarând astfel efectele tarifelor americane.

Cred că „Mama tuturor înțelegerilor” pare să fie mai degrabă o căsătorie de conveniență bine calculată. Europa are nevoie disperată de piețe noi pentru industria sa auto care gâfâie, iar India vrea tehnologie și investiții fără să își sufoce campionii naționali. Reducerea taxelor la 40% e un pas mare, dar să nu ne amăgim: mașinile europene vor rămâne un lux pentru elita indiană.

Totuși, geopolitic vorbind, strângerea legăturilor dintre Bruxelles și New Delhi este un semnal clar de diversificare a lanțurilor de aprovizionare departe de China, chiar dacă prețul este o mică „invazie” controlată de BMW-uri pe străzile din Mumbai.

Sursa