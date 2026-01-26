Gmail permite spam în inbox. O fi bug, o fi feature?

Dacă zilele astea ți-ai verificat contul de Gmail și ai găsit o avalanșă de mesaje nedorite în căsuța principală sau avertismente ciudate pe emailuri de la prieteni cunoscuți, nu ești singur.

Google a confirmat că serviciul său de email întâmpină probleme serioase cu filtrele de spam și clasificarea automată a mesajelor, începând de sâmbătă dimineața la ora 5 în Pacific. Utilizatorii raportează că emailurile promoționale sau sociale, care de obicei aterizează în taburile separate, apar direct în inbox-ul principal, iar unele mesaje legitime primesc etichete de „atenție, posibil spam” fără motiv.

Problema afectează atât conturile gratuite, cât și cele Google Workspace folosite de companii, generând mii de plângeri pe rețelele sociale și forumuri. Google Workspace Status Dashboard arată că incidentul a durat aproximativ 5 ore, fiind rezolvat în jurul orei 10 dimineața Pacific, dar utilizatorii sunt sfătuiți să rămână precauți cu mesajele de la expeditori necunoscuți. Compania promite o analiză detaliată a cauzei, dar deocamdată nu a oferit explicații oficiale despre ce a mers prost în sistemul lor de filtrare, care de obicei procesează miliarde de emailuri zilnic.

Personal, cred că această pană masivă este un semnal de alarmă pentru dependența noastră de un singur furnizor de email. Când filtrele Gmail-ului, considerate printre cele mai bune din lume, dau greș simultan, ne dăm seama cât de vulnerabili suntem la un val de phishing sau spam. Este un moment bun să diversificăm căsuțele poștale sau să folosim filtre terțe, pentru că în lumea digitală de azi, o eroare de câteva ore poate însemna pierderi financiare sau expunerea datelor personale pentru milioane de oameni.

Sunt curios dacă vreunul dintre voi a pățit asta, pentru că eu nu am ce reclama (pun intended). Pentru utilizatorii de Andriod, vă recomand acest articol, iar pentru toți, pe acesta. Poate vă ajută la filtrarea spam-ului, indiferent de bugurile sau featurile pe care le anunță Google la clientul lor de e-mail.

Sursa