De la un malware misterios care a atacat rețeaua energetică a Poloniei și un GPT-5.2 care citează surse controversate, la Tesla care mută Autopilot-ul în spatele unui paywall și Gmail care își pierde mințile cu spam-ul. Iată cele mai tari titluri din universul tech.

Malware necunoscut atacă rețeaua energetică a Poloniei: Un tip nou de „wiper malware”, lansat în ziua aniversării a 10 ani de la atacul Rusiei asupra rețelei electrice a Ucrainei, a vizat Polonia, dar nu a reușit să întrerupă alimentarea cu curent. Detalii

GPT-5.2 al OpenAI citează Grokipedia, enciclopedia controversată a lui Musk: Raportul The Guardian arată că cel mai avansat model al companiei pentru munca profesională se bazează pe surse precum enciclopedia alimentată de xAI pentru subiecte sensibile legate de Iran sau Holocaust. Detalii

Tesla pune funcțiile de siguranță de bază în spatele unui paywall: Gigantul EV redefinește discret ce înseamnă „standard”, mutând sistemul Autopilot, care include asistență la menținerea benzii, în spatele unei plăți. Detalii

Gmail e în derivă: filtrele de spam și sortarea automată nu funcționează: Utilizatorii raportează că mesajele promoționale inundă inboxul principal și primesc avertismente că mesajele nu au fost scanate pentru spam, iar Google confirmă problema și lucrează la o soluție. Detalii

Microsoft a predat cheile de criptare BitLocker FBI-ului: Spre deosebire de Apple în cazul iPhone-ului San Bernardino, Microsoft a oferit cheile de recuperare pentru a debloca date de pe trei laptopuri într-o anchetă de fraudă, trecând peste criptarea AES. Detalii

OpenAI se alătură unui contractor guvernamental major pentru a „transforma operațiunile federale”: Parteneriatul cu Leidos, care are o relație puternică cu Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS), semnalează o integrare mai profundă a AI în aparatul de stat. Detalii

NTSB investighează de ce taxi-urile robot Waymo depășesc ilegal autobuzele școlare: Agenția federală de transport din SUA a lansat o anchetă oficială după ce vehiculele autonome au trecut pe lângă autobuze oprite în Austin, Texas, chiar și după un recall software. Detalii

Peste 231.000 de camioane electrice și hibride vândute doar în China în 2025: În timp ce unii producători fac promisiuni, piața chineză demonstrează o adopție masivă a camioanelor de lucru electrice, depășind cu mult alte regiuni. Detalii

Edison a creat accidental grafen în 1879?: Chimiști de la Rice University au replicat experimentul seminal al lui Thomas Edison cu filamentul de lampă și au descoperit un produs secundar surprinzător: structuri asemănătoare grafenului. Detalii

Parlamentarii SUA cer o „revizuire aprofundată” a vânzării EA cu 55 miliarde$: Membrii Congresului îi cer Comisiei Federale pentru Comerț să investigheze impactul achiziției de către fondul de investiții suveran al Arabiei Saudite, temându-se de concedieri și dominanță de piață. Detalii

BMW construiește o versiune alungită a iX3 pentru China: Practica comună pe piața chineză de a oferi modele „long wheelbase” ajunge și la SUV-ul electric BMW iX3, pentru a satisface preferințele locale pentru spațiu. Detalii

Coinbase se pregătește pentru amenințarea computerelor cuantice asupra criptomonedelor: Frica că computerele cuantice vor sparge criptografia care stă la baza blockchain-urilor devine mai realistă, iar platforma ia măsuri preventive. Detalii

„A doua generație de plug-in-hibrid”: viitoarele PHEV-uri Volvo vor semăna mai mult cu EV-urile: Volvo dezvăluie că viitoarele sale mașini hibride cu priză vor avea capacități de conducere pur electrică mult îmbunătățite, apropiindu-se de Range Extender Electric Vehicles (EREV). Detalii

O erupție cutanată ciudată și care mâncărime este legată de dieta keto: Cercetătorii au identificat o legătură clară între dieta cetogenică și apariția unei erupții pruriginoase, dar mecanismul exact din spate rămâne un mister. Detalii

Astronauții Artemis 2 vor observa părți ale Lunii nevăzute vreodată de ochiul uman: Misiunea cu echipaj nu este doar un zbor de test; astronauții vor efectua știință de ultimă oră în timpul călătoriei de 10 zile în jurul Lunii. Detalii

Cercetătorii încep să studieze viața interioară și emoțiile animalelor: Știința explorează din ce în ce mai mult personalitățile și stările emoționale ale animalelor, de la bucurie la tristețe și temperament individual. Detalii