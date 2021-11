Innosilicon Technology anunță primul GPU chinezesc de înaltă performanță pentru datacentere

Innosilicon Technology a anunțat primul GPU chinezesc de înaltă performanță pentru aplicații AI, VR și cloud computing în datacentere. Se numește Fenghua No. 1 și va concura cu soluțiile similare de la NVIDIA și AMD, însă pentru început doar pe piața din China. Deși prețul exact nu ne-a fost comunicat, compania susține că Fenghua No. 1 va fi ceva mai ieftin decât alternativele competitorilor. Cât despre dotări, placa vine cu mai toate tehnologiile moderne. Are memorie VRAM GDDR6X cu lățime de bandă de 21 GB/s, PCIe 4.0 și suport pentru framework-uri populare precum OpenGL, OpenGLES, OpenCL, Vulkan și DirectX. Totodată, suportă sistemele de operare Linux, Android și Windows, precum și aplicații avansate în cloud, cum ar fi multi-channel cloud gaming, cloud mobile apps și cloud desktops.

Deși este un GPU destinat serverelor, Fengshua No. 1 are și output-uri video HDMI 2.1 și e-DisplayPort 1.4. Cât despre design și răcire, placa aduce o construcție simplă dual slot cu două ventilatoare. Chiar dacă nu există șanse reale ca noul GPU chinezesc să ajungă vreodată în Europa pe căi oficiale, ar fi interesant să-l vedem la treabă și în gaming.

