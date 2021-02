Cea mai inovatoare tastatura din ultimii ani – Razer Huntsman V2 Analog

Nu este un review ci o stire. Razer tocmai a lansat una dintre cele mai misto tastaturi de pana acum. Poate chiar cea mai inovatoare din ultima vreme. Urmeaza sa o testam curand (foarte curand) dar pana atunci uite ce stie sa faca.

S-a luat un Huntsman clasic si s-a transformat radical. Discutam despre o tastatura cu switch-uri noi si tehnologii noi care vor schimba radical experienta in gaming.

Noile switch-uri Analog Optical combina trei componente: controlul analogic, punctele de actionare ajustabile si punctele de actionare in doi pasi.

Controlul analog: emuleaza miscarile unui joystick analogic care ofera o manevrabilitate avansata. Astfel, sunt eliminate limitarile schemei WASD cu 8 directii, utilizatorii putand sa se miste la 360 de grade. Doar in jocurile third-person, shooterele, multi-platform, jocurile de curse sau simulatoarele de vehicule (camioane, tancuri etc.) vor putea folosi aceste tip de control.

Puncte de actionare ajustabile: jucatorii pot configura si ajusta punctele de actionare a fiecarei taste. Astfel, ei poti alege punctele de actionare pornind de la un raspuns rapid setat la 1.5mm pana la puncte care sa necesite mai multa determinare, setate la valoarea maxima 3.6mm.

Puncte de actionare duble: permit o apasare de tasta sa declanseze doua functii programate folosind doua puncte diferite de actionare. Astfel, se dubleaza functionalitatea fiecarei taste si se usureaza executarea unor miscari sau combo-uri, cum ar fi selectarea si aruncarea unei grenade folosind o singura tasta.

Inovația este unul dintre cele mai importate aspecte pentru noi când vine vorba de switch-urile folosite în tastaturile de gaming. Prin multiple sesiuni de testare și dezvoltare desfășurate cu implicarea comunității noastre, am conceput un nou switch care deschide calea către o experiență de gaming complet nouă” a declarat Alvin Cheung, Senior Vice President al diviziei de periferice din cadrul Razer. “Cu noua tehnologie Razer Analog Optical Switch, jucătorii pot profita pe deplin de potențialul gaming-ului pe PC și se pot bucura de un control absolut.

In plus, tastatura are taste produse folosind tehnologia doubleshot PBT, cu un efect tactil texturat si o fiabilitate sporita, iar randul inferior de taste este standardizat pentru a extinde optiunile de personalizare. Tehnologia doubleshot ofera o rezistenta mai mare e fiecarei taste, prin comparatie cu tastele obisnuite realizate din plastic ABS, ce pot fi gasite pe majoritatea tastaturilor de pe piata.

Noul Huntsman V2 Analog include și opțiuni extinse de conectivitate. Pentru a fi mai versatile și mai convenabile, noile tastaturi sunt alimentate printr-un singur cablu cu înveliș de fibră împletită, cel de-al doilea cablu servind ca passthrough de USB 3.0. Utilizatorii pot alege între USB Type-C și USB 3.0 Type-A prin intermediul adaptorului inclus.

Switch-uri Razer™ Analog Optical

Durată de viață a tastelor de până la 100 de milioane de apăsări

Sistem de iluminare Razer Chroma™ RGB ce se poate personaliza alegând dintre 16,8 milioane de culori

Taste Razer Doubleshot PBT

Adaptor USB Type-C / USB Type-A

Passthrough USB 3.0

Iluminare de jur împrejur

Suport de încheieturi magnetic capitonat cu piele artificială cu efect de pluș

Rotiță digitală multifuncțională și 4 taste media

Taste complet programabile, cu posibilitatea de a înregistra comenzi macro în timpul jocului

Stocare hibridă integrată – pot fi stocate până la 5 profiluri

Tehnologie N-key roll-over cu anti-ghosting

Opțiune Gaming Mode

Cablu cu înveliș de fibră împletită

Ultrapolling de 1000Hz

Suprafață superioară din aluminiu mat

Pret: 270 euro