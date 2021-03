iPhone 13 ar putea aduce reinstalarea software prin internet

iPhone 13 nu va mai avea port de incarcare, asta spun informatiile din prezent. Dupa ce ani la rand au refuzat sa introduca USB Type C, anul trecut au venit cu MagSafe. Anul acesta se pare ca nu vom mai avea port de incarcare, MagSafe este viitorul iar telefonul va primii functii interesante.

In fiecare an primim camere mai bune, ecran mai bun, procesor mai bun etc. Dar acum ceva este diferit. iPhone 13 sau 12S, cum s-o numi el, va avea un notch mai mic, nu va avea port de incarare si va veni inclusiv cu 1TB de stocare.

Ultima informatie este mai plauzibila deoarece furnizorii de memorii au primit cereri pentru a livra aceasta capacitate catre Apple. De obicei informatiile astea sunt adevarate, pot fi confirmate si de alte surse/producatori.

Multi s-au intrebat cum ar putea fi folosit un telefon daca nu are port de incarcare? Cum se ocupa baietii din service de el? Hai, ca de incarcat il incarci wireless sau cu MagSafe. Dar mai departe?

Apple are o rezolvare pentru asta. Logic. Creezi problema si tot tu o rezolvi. In cazul de fata se numeste Internet Recovery. Pe utilizatorul normal nu-l va interesa asa ceva deoarece operatiunea se realizeaza in 99% din cazuri in service.

In plus dureaza mai mult decat daca s-ar efectua prin cablu, la fel, nu utiliatorul va avea de suferit. Internet Recovery va avea nevoie de iTunes pentru a functiona…si din nou, utilizatorii de iPhone nu mai folosesc iTunes.

Deci: utilizatorul primeste un telefon fara port de incarcare, ca nu-i mai trebuie, are MagSafe, iar baietii din service se vor lovi de probleme. Adica timpii mari de asteptare in cazul unei reinstalari de iOS prin iTunes.

Utilizator de iPhone fiind nu vad o problema in asta. Folosesc portul Lightning exclusiv pentru incarcare, atat in masina cat si acasa. Daca se poate prin MagSafe nu vad care ar fi problema. Nu ma incurca disparitia acestui port.

Totusi, sunt cazuri in care un port de incarcare este util. Poate vrei sa folosesti telefonul conectat la un controller. Cum faci asta?