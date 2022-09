iPhone 14 Review – ursul pacalit de vulpe

Noua generatie de telefoane Apple si-a facut debutul printr-un eveniment cu un format pe care fanii companiei il cunosc. Dupa ce am testat zeci de telefoane cu Android, mi-am propus sa trec o perioada si in cealalta tabara si sa va povestesc impresiile mele despre iPhone 14.

Design si constructie

Daca ati vazut pana acum un iPhone 13, ati vazut deja si varianta vanilla de 14: acestea arata 95% la fel. Insula camerelor foto este putin mai mare pe iPhone 14 si e cu 2 grame mai usor. O schimbare importanta care nu se vede este faptul ca spatele este acum mai usor de dat jos comparativ cu 13 si il face mai usor de reparat in caz ca e necesar.

Pentru cei care inca nu stiu: ecranul si spatele sunt realizate din sticla, iar rama este din aluminiu. Notch-ul a ramas neschimbat pe varianta non Pro si ia destul de mult din ecran pentru cineva care nu-i obisnuit cu el.

Este dupa cum era de asteptat o constructie de cea mai buna calitate, premium, certificata IP68. Daca modelele de iPhone din ultimii 3 ani nu v-au facut cu ochiu din punct de vedere al designului acesta nu va schimba nimic.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Primul contact cu iOS l-am avut pe un iPhone 6S pe care il primisem in interes de serviciu. La fel ca in cazul Android, iOS-ul a primit actualizari incrementale si desi vad o evolutie in directia buna, foarte multe lucruri au ramas la fel cum erau in urma cu cativa ani pe 6S. Nu e neaparat un lucru rau. Totusi, nu pot spune ca n-am zambit ironic cand am auzit ca una dintre noutatile acestuia a fost afisarea procentajului la baterie, care a avut nevoie si de o actualizare pentru un bug. Nimeni nu-i perfect, se intampla si la case mai mari.

Printre noutati se numara un nou LockScreen personalizabil pe care se pot adauga widgets, o gestionare mai eficienta a notificarilor si un mod Focus care va permite sa setati ce aplicatii nu doriti sa va deranjeze intre anumite ore cu notificari. Mie partea asta cu Focus mi-a placut din perspectiva faptului ca obisnuiam sa ridic telefon la absolut orice notificare. Eu am activat-o la modul general pentru orele 23:00 – 08:00┬á si atunci toate notificarile erau ascunse. Nu am mai fost tentat sa ma uit la telefon dupa ora 23.

Alte noutati notabile ar fi functia de Crash Detection si Emergency SOS. Crash Detection este utilizat pentru a detecta daca utilizatorul a fost implicat intr-un accident auto grav si va apela automat numerele setate de utilizator pentru urgente. Exista o fereastra de 10 secunde pentru a anula aceasta functie. Emergency SOS este o functie pentru zonele unde nu exista acoperire de retea si foloseste satelitii. Din pacate functioneaza doar in SUA.

Cuvantul pe care l-as folosi pentru a descrie iOS 16 este consistenta. Telefonul pastreaza aceeasi fluiditate indiferent de activitate si nu are nici un moment de sughit. Ecranul a ramas cu o rata de reimprospatare de 60Hz. Am trecut de pe un telefon Android sub 4000RON care avea rata de reimprospatare 120Hz fara LTPO si care desi era sesizabil mai rapid prin meniuri, erau momente cand se vedea in animatii cum telefonul comuta intre 60 si 120Hz. Pe scurt nu oferea aceiasi consistenta.

Nu am gasit ce touch sampling rate are ecranul lui iPhone 14 (banuiesc ca 120Hz), dar comparat cu acelasi telefon Android despre care va ziceam mai sus, care are un touch sampling rate de 240Hz, era vizibil mai lent. In WhatsApp si Messenger am observat ca mult mai repede imi erau citite apasarile de pe tastatura virtuala datorita raspunsului mai prompt al ecranului. Dupa 2 zile de utilizare m-am obisnuit.

Apple are renume pentru suportul extins pe partea software,iar daca aveti un iPhone de la 8 in sus il veti putea descarca si utiliza.

Pe partea de autonomie sta foarte bine. L-am incarcat de 3 ori intr-o saptamana. Bateria m-a tinut in medie o zi jumatate si cel mai mult aproape doua zile: de miercuri de la ora 11 dimineata pana joi seara la ora 22. Screen-on-time-ul obtinut este de 6-8 ore in functie de activitatile pentru care il utilizati. Camera foto spre exemplu este un consumator mult mai puternic decat WhatsApp. Despre viteza de incarcare la priza insa nu va pot spune nimic – am in casa power-brick-uri care apartin de la 3 producatori diferiti de telefoane, iar in stilul caracteristic Apple nu am putut sa-l folosesc pe nici care. Incarcarea prin cablu de la docking station-ul laptopului s-a facut in 2 ore.┬á Autonomia arata foarte bine, insa pe langa procesor, mai sunt niste aspecte care il ajuta:

rata de reimprospatare a ecranului blocata la 60Hz

nu are always-on-display

Iar pe partea de specificatii interne imprumuta organele importante de la iPhone 13 – procesorul A15 bionic realizat pe o tehnologie de 5nm, iar pe partea grafica a primit un nucleu in plus comparativ cu 13-le. Conform GSMarena are 6GB RAM comparativ cu 4GB cat avea iPhone 13.

Cum in cazul iPhone-ului nu a fost niciodata vorba de specificatii, nu insist pe ele. Iar optimizarea sistemului de operare nu va va lasa sa simtiti diferenta de viteza intre iPhone 13 si iPhone 14. M-as astepta ca peste 2-3 ani cand vor fi ambele cu iOS 18, 19 sau chiar 20 sa se observe o diferenta de functionare.

Camera foto si video

Schimbari absolut minore si pe partea de fotografie. Senzorul principal este de 12MP si comparativ cu iPhone 13 are o deschidere putin mai mare (f/1.6 comparativ cu f/1.5) ceea ce ar ajuta la fotografii mai bune in lumina slaba. Pe acelasi principiu si senzorul de selfie de 12MP a primit un upgrade pentru aperture. Camera ultrawide a ramas neschimbata.

In 99 din 100 de situatii nu veti observa diferente intre pozele facute cu iPhone 13 sau 14.

pozele standard arata foarte bine: culori naturale si bogate in detaliu

camera ultrawide

selfie-urile arata excelent

in lumina slaba

Pe partea de video Apple nu are rival.

Ecran si sunet

Cu o diagonala de 6.1 inch si o rezolutie 1170×2532, ecranul Super Retina XDR OLED este exact dupa cum probabil banuiati: acelasi ca pe iPhone 13. Este un ecran de calitate, foarte bine calibrat si cu unghiuri de vizibilitate foarte bune. Singurele dezavantaje pe care i le vad sunt rata de reimprospatare si touch sampling rate-ul. Daca treci de la orice telefon cu un ecran modern spre acesta inevitabil vei observa ca aici a ramas in urma. Am inteles ca este modelul vanilla al gamei 14, dar macar un ecran cu o rata de reimprospatare de 90Hz ar fi fost bine venit.

Pe partea de sunet nu am mai fost asa de placut surprins de la Google Pixel 3. Difuzoarele stereo sunt absolut grozave si un deliciu sa le utilizezi.

Concluzii, puncte pro si contra

Apple umbla cu cioara vopsita. iPhone 14 nu se poate numi nici macar un 13S, ci un 13 si jumatate de S. E un model care din punctul meu de vedere nu trebuia sa ajunga pe piata. Asta nu pentru ca e un telefon slab – nici vorba – ci pentru ca este mult prea similar cu iPhone 13. Nu m-ar mira daca iPhone 14 va fi cel mai slab vandut model din noua gama, iar vanzarile de iPhone 13 vor creste considerabil. La urma urmei e si asta o strategie. La fel ca si in alte ocazii, Apple va scapa nesifonat, pentru ca fanii isi vor indrepta toata atentia spre modelele Pro si Pro Max care aduc schimbari si vor ignora pacaleala care le-a fost pregatita cu modelul vanilla. iPhone 14 porneste de la 4870RON, iar iPhone 13 de la 4030RON. Pana la urma consumatorul este judecatorul final si fiecare are dreptul de a alege daca micile schimbari merita cele cateva sute de lei in plus.

Pro

constructie de calitate

autonomie foarte buna

camera foto performanta

sistem de operare optimizat

cea mai buna stabilizare video de pe un telefon mobil

sunet foarte bun

Contra