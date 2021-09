Și joburile din IT sunt în pericol

În 2017, la aproape un deceniu dupa prima criză economică trăită de generația mea, mi-am pus pentru prima dată problema securității locului de muncă. Aveam la acel moment aproape 15 ani de experiență în resurse umane, doar prin firme una și una, cu mai multe funcțiuni deja învățate.

În acel an am stat 5 luni în Hanovra, ca delegat și am întâlnit câțiva colegi care se mutaseră destul de des dintr-un departament în altul. Unul dintre ei, deși aproape de pensionare, mi-a spus un lucru care m-a pus pe gânduri: ”nu vreau ca firma să mă poată considera dispensabil, așa că voi învăța cât mai multe joburi!

Long story short, ca să nu vă plictisesc, după un alt an eram deja mutat în IT, la o altă companie. Am zis că pot învăța și eu SAP, dacă tot am lucrat funcțional cu programul și dacă tot am văzut exemple pozitive prin alte țări.

Fiind parte dintr-o lume tot mai digitalizată, una în care până și expresorul de cafea poate fi programat să pornească la o anumită oră cu un anumit program, am zis că nu pot da greș cu domeniul IT. Mai ales că peste tot, la știri, în școli sau prin conferințe, ni se tot repeta că acesta este domeniul viitorului.

Ei bine, anul acesta, GitHub, platorma din San Francisco de găzduire a codurilor sursă, a dezvăluit noul lor instrument AI, numit Copilot, instrumentul care poate termina singur un proces de programare doar prin tastarea primelor caractere din cod. Bye bye carieră fără griji!

În iunie, GitHub a dezvălui un nou instrument AI numit Copilot. Acesta face un lucru tare interesant: după tastarea câtorva caractere de cod, sistemul AI sugerează cum să fie terminată programarea. Aplicaţia se bazează pe o inteligenţă artificială numită GPT-3, lansată vara trecută de OpenAI, un laborator de AI cu sediul în San Francisco, co-fondat de… Elon Musk. Acest motor GPT (Generative Pre-Training) face, practic, „un lucru foarte simplu, dar foarte important: prezice următoarea literă dintr-un text”, a declarat Grzegorz Jakacki, fondatorul Codility din Varşovia. OpenAI a pregătit instrumentul AI cu privire la textele deja dinsponibile online, cum ar fi cărţi, Wikipedia şi sute de mii de pagini web, o instruire „curată, dar în toate limbile pământului”, a mai adăugat Jakacki. Oamenii au solicitat programului să scrie într-o varietate de stiluri, de exemplu, poveşti noi despre Harry Potter, dar în stilul lui Ernest Hemingway sau Raymond Chandler.

GitHub – al cărui proprietar, Microsoft, a cumpărat o licenţă exclusivă pentru utilizarea GPT-3 în septembrie – a decis să pregătească un alt model similar. Dar de data aceasta, instruind AI-ul să opereze cu coduri sursă. GitHub este cea mai mare gazdă de cod sursă din lume, având cel puţin 28 de milioane de depozite publice (locurile unde sunt stocate pachetele software) si 56 de milioane de utilizatori.

Peste încă cinci ani, posibil să scriu aici din calitatea de șef șantier autostrăzi. Măcar acolo viteza lucrărilor îmi garantează o pensionare liniștită.