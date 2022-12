Top jocuri PC si console confirmate pentru 2023

E timpul sa vedem ce vom putea juca in 2023. Luati o punga mare de popcorn si spor la „lectura”!

Efectele pandemiei si ale razboiului s-au resimtit si in industria jocurilor video, asa ca multe titluri planificate pentru a fi lansate in 2022 au sfarsit prin a fi mutate in 2023. Lista de mai jos nu contine absolut toate titlurile, dar e formata din titluri AAA si pana la indie-uri.

One Piece Odyssey

Incepem cu o aventura fantastica anime, un JRPG turn-based. Se va lansa pe 13 ianuarie pentru PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Forspoken

Titlul care ar trebui sa fie „the next big thing” de la Square Enix si Luminous Productions se va lansa pe 24 ianuarie. Este un titlu fantasy bazat pe explorare si cu elemente RPG. Va fi disponibil pentru PC si PS5. Momentan sunt socat de pretul acestuia pe Steam – 80 euro!

Dead Space

Isaac Clarke revine in remake-ul primului Dead Spake (lansat in 2008), imbracat in engine-ul grafic Frostbyte, alaturi de un gameplay actualizat si noi doze de sperieturi pentru fanii seriei. Se va lansa pe 27 ianuarie pentru PC, PS5 si Xbox series S|X. Daca nu mai aveti rabdare pana in ianuarie, puteti face incepand din 4 decembrie incalzirea cu The Callisto Protocol.

Deliver Us Mars

Un indie survival a carui actiune are loc pe planeta Marte si un sequel pentru Deliver Us Moon. Lansare pe 2 februarie pentru PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Hogwarts Legacy

Cel mai ambitios titlu in universul Harry Potter pare, cel putin din ce am vazut pana acum, si cel mai bun. Hogwarts Legacy va permite jucatorului sa isi creeze propriul vrajitor si sa exploreze Hogwarts care este pentru prima oara open-world. Este asteptat pe 10 februarie pentru PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC.

Wanted:Dead

Producatorii l-au anuntat drept un titlu AAA dar din ce vad pana acum as spune ca exagereaza si e maxim un AA. Un third person care imbina shooting-ul cu un close combat, Wanted:Dead ar face bine sa aiba un gameplay foarte fluid pentru a se face remarcat. Soseste pe 10 februarie pentru PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Wild Hearts

Un titlu inspirat de Monster Hunter, Wild Hearts va pune jucatorul in pielea unui vanator in lumea Azuma, unde va trebui sa vaneze creaturi interesante incepand cu 17 februarie pe PS5, Xbox Series X|S, PC.

Atomic Heart

Un titlu pe care il astept ca painea calda, acest FPS inspirat din Bioshock are in sfarsit o data de lansare – 21 februarie. Va fi disponibil pe PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Like a Dragon: Ishin!

Un remake pentru pasionatii de samurai si jocuri action. Programat pentru lansare pe 21 februarie pentru PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Blood Bowl 3

Fotbalul in universul dark fantasy Warhammer primeste a treia iteratie. 23 februarie pentru PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Company of Heroes 3

In cazul in care va era dor de un titlu de strategie de calitate, Relic Entertainment va lansa CoH 3 pe 23 februarie pentru PC si este posibil ca acesta va ajunge si pe Xbox Series S|X candva. Sa nu uitam ca Relic au produs CoH 1, care este vazut drept cel mai bun joc de strategie al tuturor timpurilor, seria Warhammer Dawn of War 1, 2, dar si 3, care nu i-a pus intr-o lumina foarte buna.

Sons of the Forest

Survival horror open world pe o insula plina de neprevazut. Astepta pe PC in februarie.

The Day Before

Stiti titlurile alea care suna si arata too good to be true? Cam asa este si The Day Before, un open-world MMO intr-o America post pandemica. Promite multe, sa vedem si ce livreaza pe 1 martie pe PC, Xbox Series X|S, PS5.

Wo Long: Fallen Dynasty

Considerat de fani drept un Nioh 3 neoficial, Wo Long:Fallen Dynasty este un titlu souls-like de actiune, intr-un univers dark fantasy. Este asteptat pe 3 martie pentru PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Skull & Bones

Va mai aduceti aminte de Assassins Creed Black Flag? Unul dintre cele mai apreciate titluri ale seriei AC a implementat foarte bine si partea de lupte navale si navigatie. Ei bine, partea respectiva ar fi trebuit sa evolueze in propriul joc, drept acest Skull & Bones. Titlul a trecut prin multe schimbari in timpul dezvoltarii si nenumarate amanari. Noua data de lansare este 9 martie pentru PS5, Xbox Series X|S, PC.

Amnesia: The Bunker

Un nou survival horror semi open world candva in martie. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

System Shock

Amanat de mai multe ori,remake-ul jocului care a revolutionat industria ar trebui sa ajunga intr-un final in mainile gamerilor in martie pe PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Resident Evil 4 Remake

Dupa ce am reusit intr-un final sa joc RE2 Remake si RE3 Remake si am jucat Resident Evil 4 HD Edition, astept varianta Remake cu sufletul la gura. Titlul third person shooter survival este unul foarte indragit de fanii seriei si sper sa primeasca un remake de calitate. Se lanseaza pe 24 martie pentru PS5, Xbox Series X|S, PC.

Dead Island 2

Alt joc aflat in development hell, Dead Island 2 a fost reanuntat anul acesta si este in dezvoltare la Dambuster Studios (Homefront 2). Speram sa-l vedem pe 28 aprilie pe PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC.

Jocuri fara data exacta de lansare (la momentul publicarii articolului)

Starfield

Bethesda lucreaza de zor la acest Skyrim in spatiu pe care l-am putut vedea in actiune intr-un prim trailer. Din pacate ce au aratat in loc sa impresioneze mai mult a ingrijorat fanii. Vedem cum evolueaza si daca intr-adevar se lanseaza in 2023 sau nu. Xbox Series X|S, PC

Final Fantasy 16

Seria JRPG open-world va reveni candva in vara anului 2023 cu al 16-lea titlu principal din seria care a luat nastere in 1987. PS5.

Diablo 4

O serie care nu mai are nevoie de introducere va primi al 4-lea iteratie anul viitor. Speram ca lacomia Activision-Blizzard nu se va resimti la fiecare click din joc. PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Star Trek: Resurgence

Un titlu adventure in universul Star Wars care pare departe de a fi finalizat din punctul meu de vedere. Este asteptat in aprilie. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Alan Wake 2

Unul dintre favoritele mele pentru la anul, aventurile scriitorului Alan Wake continua la 13 ani dupa titlul original. In privinta lansarii este inca prea devreme sa dezbatem daca intr-adevar se va lansa anul viitor sau nu. PS5, Xbox Series X|S, PC

Ark 2

Vin Diesel produce si joaca in al doilea titlu survival din seria Ark. Xbox Series X|S, PC

Assassin’s Creed Mirage

Seria AC se intoarce la origini dupa ce a facut doua copy paste de la Origins spre Odyssey si Valhalla. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Atlas Fallen

Un nou action-adventure RPG despre care inca nu cunoastem foarte multe detalii face cu ochiul printr-un prim trailer. PC, Xbox Series X|S, PS5

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar 2 este pe cale sa isi faca debutul in cinematografe iar cu aceasta ocazie UbiSoft isi incearca din nou norocul cu IP-ul dupa ce prima oara nu le-a prea iesit. PS5, Xbox Series X|S,PC

Bramble: The Mountain King

Un platformer indie inspirat din mitologia nordica. PC

El Paso, Elsewhere

In acest indie, un Max Payne wannabee vaneaza varcolaci si alte creaturi. Un action third person de moda veche.PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Aliens: Dark Descent

Un top-down squad-based action in universul filmelor lui Ridley Scott, Dark Descent promite actiune si tactica. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Arc Raiders

Un shooter free-to-play cooperativ. PC, Xbox Series X|S, PS5

Black Myth: Wukong

Unul dintre titlurile care a generat foarte mult hype chiar de la primul trailer oferind direct secvente-in-game, Black Myth:Wukong este de mai bine de 2 ani de zile in dezvoltare si ar putea vedea lumina zilei anul viitor. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Bounty Star

Un fel de cowboy Titanfall in care veti construi o baza si o veti proteja cu ajutorul unui robot personalizat. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Bulwark: Falconeer Chronicles

Un city-builder care se remarca prin directia artistica. PC

Conv/rgence: A league of legends story

Dupa un serial de succes pe Netflix si un joc apreciat, universul League of Legends se pregateste de un nou titlu. De aceasta data un platformer. PC,PS4,PS5.

Cygni: All Guns Blazing

Las trailerul sa vorbeasca. PS5, Xbox Series X|S, PC

Dungeons of the Amber Griffin

Fanii genului dungeon crawler ar trebui sa fie bucurosi ca vor primi un joc nou avand in vedere ca sunt destul de putine titluri care exploreaza acest gen. PC

Exoprimal

Sariti in exosuit si opriti invazia de dinozauri in acest shooter coop. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Flintlock: The Siege of Dawn

Un action RPG care imbina lupta corp la corp cu magia si focurile de arma. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Forever Skies

Un FPS survival a carui actiune are loc pe pamant dupa un dezastru ecologic. PS5, PC

Hell is Us

Nu se cunosc foarte multe detalii despre acesta, dar trailerul m-a facut curios. PS5, Xbox Series X|S, PC

Hollow Knight: Silksong

Genul metroidvania at its finest as spune! Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Homeworld 3

Spatiu, strategie, nave spatiale. PC

Hyenas

Un FPS multiplayer foarte colorat de la producatorii Total War. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Layers of Fears

O aventura horror la persoana intai. PS5, Xbox Series X|S, PC

Lies of P

Pinocchio + soulslike = love intr-un mare fel de aproape ca m-a convins si pe mine sa-l incerc. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Lightyear Frontier

Cine nu vrea sa-si gestioneze ferma intr-un open world cu un mech? Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Marvel’s Spider-Man 2

Omu-paiangan isi va continua aventurile la anul. Va incepe cu PS5.

Men of War II

Strategie si tactica in al doilea razboi mondial. PC

Nightingale

O lume fantasy care poate fi explorata singur sau in coop. PC

Off The Grid

Un battle-royale cyberpunk de la Neill Blomkamp responsabil pentru filmul District 9. Aveam asteptari mai mari de la mintea lui. PS5, Xbox Series X|S, PC

Once Human

Cu riscul de a deveni repetitiv: multiplayer, lume postapocaliptica si alte bla-bla-uri: PC

Pacific Drive

Mie unul mi-a atras atentia. PS5, PC

Planet of Lana

Un platformer cu un stil artistic colorat. Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Pragmata

Anuntat cu 2 ani in urma, Pragmata nu a mai primit nici un trailer nou si inca are data de lansare pentru anul viitor. PS5, Xbox Series X|S, PC

Ravenswatch

Un roguelike simpatic. PS5, PC

Redfall

Arkane (Dishonored, Deathloop) isi incearca norocul in 4 player co-op, unde a inlocuit zombi cu vampiri. PC, Xbox Series X|S

Replaced

Bladerunner vibes. PC, Xbox One, Xbox Series X|S

RoboCop: Rogue City

Robocop primeste un joc exact cum i-a prescris doctorul: FPS. PC, Xbox Series X|S, PS5

Scars Above

Eu unul l-am adaugat deja pe wishlist. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Season: A letter to the future

Un titlu de explorare realizat cu mult simt artistic. PS4, PS5, PC

Shadows of Doubt

Detectiv intr-un open world cu un stil grafic interesant. PC

Stalker 2: Shadow of Chernobyl

Ar fi trebuit sa fie lansat anul acesta, dar un tampit a pornit un razboi. Stiti povestea. Xbox Series X|S, PC

Star Wars Jedi: Survivor

Aventura pornita in Fallen Order continua cu survivor, un fel de Uncharted cu mici retusuri souls-like in universul Star Wars. PS5, Xbox Series X|S, PC.

Stellar Blade

Unul dintre titlurile care ma fac sa regret ca nu am un PS5. Exclusiv PS5.

Street Fighter 6

Batai de zile mari. PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC

Suicide Squad: Kill the Justice League

De la creatorii seriei Arkham, un nou titlu in universul DC care se face asteptat. Xbox Series X|S, PS5, PC

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Acum ca au terminat definitiv cu seria WRC, cei de la Kylotonn Racing ar face bine sa ne si arate ceva concret despre acest titlu si sa nu ne mai duca cu zaharelul.Xbox Series X|S, Switch, PS5, PC.

The Great War: Western Front

Strategie in primul razboi mondial. Pentru PC.

The Invincible

Un FPS de aventura cu o poveste care promite ca va ramane memorabila. PS5, Xbox Series X|S, PC

The Last Case of Benedict Fox

Metroidvania, Lovecraft, aventura si actiune. Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

The Lords of the Fallen

Un sequel care de-a lungul anilor s-a transformat in remake sau requel? Vom vedea odata ce apar mai multe detalii. PC, PS5, Xbox Series X|S

The Wolf Among Us 2

Lupul revine in 2023. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Under the Waves

Un indie subacvatic.PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Warhammer 40K: Boltgun

Un FPS retro in universul Warhammer. The Emperor is proud! Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.