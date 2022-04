joiaGFN – God of War este disponibil

Un super joc este disponibil in libraria de la GeForce NOW: God of War. Se poate juca incepand de saptamana aceasta si au fost introduse noi titluri pe langa acesta.

De asemenea, săptămâna aceasta vine cu un nou set de demo-uri gratuite care se pot juca instant (mai multe detalii pe blog) pe GeForce NOW. În total, membrii se pot aștepta la 8 titluri în librăria GeForce NOW săptămâna aceasta, care pot fi regăsite mai jos: