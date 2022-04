Excelenţă în fotografie: O privire de ansamblu asupra parteneriatului global de imagistică vivo – ZEISS

Am fost azi invitat la o conferință al cărei titlu este chiar cel al articolului. Cu ocazia asta mi-am adus aminte că mai am acasă un Canon S2 IS, pe care eu și soția ni l-am făcut cadou de nuntă acum… 16 ani!

Practic, dacă îi mai pun card de memorie în el, este posibil să mai facă poze destul de bune. Țin minte că zoom de 12x nu mai avea nimeni pe camerele compacte tip ”săpunieră”, atât de celebre pe vremea aceea. Iar camera mea era mirrorless, avea display rotativ pentru a-ți face și selfie, în varianta primitivă.

Câți dintre noi mai mergem cu aparatul foto după noi prin excursii? Poate doar cei împătimiți de fotografii sau cei care vizitează locuri cu adevărat unice. Spre exemplu, când o să ajung la Machu Pichu, am de gând să îmi iau o cameră pe măsură, să pot imortaliza peisajele respective cât mai profesional.

Dar, până atunci, folosesc și, ca majoritatea, camera telefonului din buzunar. Iar aici intervine justificarea parteneriatelor pe care anumiți producători de smartphone-uri le au cu companiile care au experiență în domeniul foto-video. În cazul vivo, partenerul ales a fost unul cu nume sonor – ZEISS.

În Laboratorul inovator de imagistică vivo – ZEISS, cele două companii lucrează la dezvoltarea de noi dispozitive vivo, folosind design optic avansat şi standarde la calitate profesională. Despre toate acestea ne-a povestit Oliver Schindelbeck, Senior Smartphone Technology Manager al ZEISS.

Acesta a prezentat câteva aspecte ale acestei colaborări, care aduc beneficii utilizatorilor de telefoane vivo.

„Digital Twins“ adaptează design-urile profesionale de imagistică la smartphone-uri

Renumele lentilelor ZEISS este rezultatul a peste 100 de ani de inovaţie în design optic pentru a controla provocările optice precum reflexii, artefacte, aberații cromatice şi distorsiuni. Alături de vivo, ZEISS foloseşte aceste tehnici avansate pentru a dezvolta sisteme de camere pentru modelele vivo de referinţă, precum cele din seria X. Acest lucru include crearea şi prototiparea de noi modele de lentile cu ajutorul „digital twins“ – o tehnică dezvoltată de ZEISS pentru a crea obiective foto şi cinematografice de ultimă generație. Noile design-uri de obiective vivo sunt create virtual pentru simulări precise şi testarea performanţelor, astfel încât sistemele de camere să ajungă la nivel de prototip şi să fie îmbunătăţite rapid. Rezultatul? Imagini deosebite obţinute cu un smartphone, cu rezoluţie mai mare, un contrast mai bun şi reflexii şi artefacte reduse.

Tehnologiile avansate pentru lentile

Chiar şi cele mai mici detalii pot face o diferenţă enormă când este vorba de calitatea imaginii. Având o nanostructură care este de peste o sută de ori mai mică decât un grăunte de nisip, stratul de protecţie T*Coating certificat de ZEISS este cel mai bun din industrie şi reprezintă o soluţie avansată, făcând invizibilă reflexia de pe suprafața de sticlă a lentilelor. Folosit de regulă pentru a reduce reflexiile obiectivelor profesionale, îmbunătăţind claritatea, contrastul şi calitatea, stratul de protecţie T*Coating care a obţinut certificarea ZEISS a fost implementat de vivo pentru obiectivele camerelor folosite la smartphone-urile de referinţă.

Cele mai înalte standarde încă din prima zi

Stabilind standarde exigente de management al calităţii producţiei, vivo a demonstrat că se ridică la standardele înalte impuse de ZEISS – o condiţie esenţială pentru încheierea parteneriatului dintre cele două companii în 2020. De fiecare dată când se dezvoltă un produs, standardele sunt stabilite de la început: vivo şi ZEISS definesc împreună obiectivele de calitate şi stabilesc design-ul optic cu ajutorul proceselor de simulare pentru a obţine performanţe deosebite. Valorile de performanţă pentru design optic includ măsurătorile MTF de performanţă optică şi intervale pentru distorsiune minimă, reducerea umbrelor şi artefactelor de culoare.

Standardele profesionale exigente oferă Cadrul Perfect

În spatele fiecărei imagini superbe se află un proces exigent de asigurare şi testare a calităţii în Laboratorul de Imagistică vivo – ZEISS. Pentru a atinge standardele riguroase impuse de ambele companii, fiecare dispozitiv nou trebuie să îndeplinească peste 20 de parametri diferiţi de calitate a imaginii, cu până la 150 de module de camere testate şi peste 5000 de imagini de test, pentru a asigura rezultate excelente în mod constant.

Magia fotografiei clasice pe telefonul tău

O imagine deosebită înseamnă mai mult decât calitatea tehnică. Imaginile remarcabile au ceva special, care trezeşte emoţii. De aceea, vivo şi ZEISS au colaborat pentru a aduce pe smartphone experienţa unică oferită de obiectivele ZEISS clasice, precum efectul bokeh cu profunzime de câmp redusă, specific obiectivelor profesionale ZEISS, cu ajutorul tehnicilor computerizate. Echipa de R&D a folosit experienţa inginerilor vivo şi expertiza ZEISS în domeniul optic pentru a dezvolta moduri prin care să reproducă fidel pe dispozitivele vivo de referinţă aspectul obţinut de legendarele obiective ZEISS pentru portret.

Sincer, voi fi foarte interesat să văd tehnologia de mai sus pusă în practică pe ultimele produse lansate de vivo – cum este X Fold, (anunțat o dată cu X Note și Tab).