Fara a fi nevoie de precomanda, abonamentul de GFN cu RTX 3080 este disponibil pentru toata lumea de saptamana aceasta. Va puteti inscrie AICI si aveti peste 1100 de titluri rulate cu puterea unui RTX 3080.

Alte noutati din aceasta saptamana ar fi faptul ca au fost introduse 4 jocuri noi in GFN: The Crackpet Show, One Hand Clapping, FOREWARNED si Inscryption. De asemenea, in Euro Truck Simualtor 2 a fost introdus camionuo DAF XF.