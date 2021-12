Jurnal de călătorie foto vivo x ZEISS – prezentat de fotograful profesionist Anton Agarkov

Se spune că o fotografie face mai mult decât o mie de cuvinte. Iar eu, care am făcut și cursuri de foto-jurnalism, pot confirma asta.

Mai mult chiar, la toate review-urile noastre, unul dintre cele mai important și discutate aspecte este cel despre camera foto.

În acest context, am participat la un eveniment organizat de cei de la vivo, care l-a avut ca main speaker pe fotograful profesionist de călătorii, Anton Agarkov. Acesta a folosit un X60 PRO în călătoria sa în Insulele Kurile, iar sistemul de imagistică dezvoltat împreună cu ZEISS l-a ajutat să realizeze cadre perfecte în condiţii de luminozitate redusă.

Partea interesantă a discuției a fost atunci când Anton, care are peste 10 ani de experiență în fotografie și petrece peste 250 de zile pe an călătorind prin Rusia și Asia Centrală în căutarea peisajelor minunate și a stilului de viață unic al localnicilor, ne-a spus că, pentru el, cea mai bună cameră este cea pe care o are la îndemână. Bine, e o parte de marketing aici, pentru că asta era scopul evenimentului, de a promova smartphone-ul vivo, însă m-am lovit de preconceptul acesta chiar în articolul acesta. Sunt tot mai puține cazurile în care, cu un smartphone performant și un software de editare, fie el și gratuit, nu te poți descurca mai mult decât onorabil.

Apropo, x60 PRO este unul din telefoanele care m-au impresionat pe parcursul acestui an. Singura mea părere de rău cu privire la el este că nu am apucat să fac poze cu el și pe Arena Națională, la Euro 2020, unde era telefonul oficial al competiției!

La final vă mai spun doar că TOATE fotografiile de mai sus sunt realizate cu smartphone-ul vivo x60 PRO și editate cu ajutorul Adobe Lightroom!