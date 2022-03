Kingston ramane in topul producatorilor de SSD-uri

Kingston o duce bine de tot. In ciuda crizei de componente, Kingston a vandut bine si continua sa fie numarul 1 pe piata SSD-urilor si in 2021.

Conform TRENDFOCUS, cota de piata a lui Kingston este de 22.2%, adica peste 22.3 milioane de unitati vandute. Doar in Q4 2021 a avut o cota de piata de 26.8%, o crestere substantiala in ciuda crizei de componente. In 2021 s-au vandut cu 12.4% mai multe SSD-uri.