Direct de la sursa: este in continuare rentabil sa ai masina electrica in Bucuresti!

In urma cu ceva timp, colegul meu Gabriel a scris un articol care concluziona ca nu mai e rentabil sa ai masina electrica in Bucuresti. El a ajuns la concluzia asta dupa ce a avut o masina electrica la teste intr-un weekend. Insa eu m-am gandit sa-i dam dreptul la replica cuiva care chiar are o masina electrica de multa vreme, sta la bloc, si incarca doar la statiile publice din Bucuresti.

Pe Alexandru Florea, autorul textului de mai jos, care a acceptat invitatia mea – multumesc Alex, il gasiti si pe blogul proiectului Electromobilitate. El are un VW ID.3 de mai bine 1 an si jumatate si a acumulat peste 30.000 km parcursi cu acesta, asa ca experienta lui e una completa.

Inainte de a va lasa cu articolul lui, din care trageti voi ce concluzii doriti, va mai spun ceva: si eu stau (inca) la bloc, si eu am trecut pe electric din octombrie 2020. Ba chiar am publicat doua video-uri pe canalul meu de YouTube unde am spus de ce cred eu (inca valabil) ca o masina electrica nu e pentru toata lumea dar si cum e cu viata la bloc cu o masina electrica. Tot ce am zis acolo ramane valabil si vreau sa mai subliniez ceva: Gabi a uitat in articolul lui COMPLET de scenariile in care poti incarca o masina electrica acasa sau la munca, chiar si la o priza simpla de 220V, suficient cat sa ai curent pentru inca o zi de umblat prin oras.

Trecerea la electric nu e neaparat usoara pentru toata lumea, insa ofera atat de multe beneficii pe termen scurt si lung incat cred ca merita DIN PLIN efortul.

Va las cu articolul lui Alexandru.

La propunerea lui Darius am decis să scriu câteva rânduri despre viața la bloc în București alături de o mașină electrică.

Din decembrie 2020 sunt posesorul unui VW ID3, cu o baterie de 58kWh și încărcare rapidă de 100kW pe DC și 11kW pe AC.

Dorința de a-mi cumpăra o mașină electrică o aveam din 2019, dar cum abia în 2020 am reușit să achiziționez una, am avut suficient timp să-mi fac temele.

Spun asta pentru că utilizarea unei mașini electrice, astăzi, nu se face la fel de ușor precum o mașină cu motor termic.

Ai nevoie de aplicația Plugshare pentru a identifica stațiile disponibile din jurul tău și de alte câteva aplicații cu ajutorul cărora poți porni stațiile de încărcare (de ordinul zecilor), iar pentru utilizarea unor aplicații ești nevoit sa blochezi și niște bani (ca o opțiune prepay de telefonie).

Cazul meu e unul destul de întâlnit în zona urbană, locuiesc la bloc, iar acasă nu pot încărca mașina electrică.

Pentru a reduce costurile, aleg să folosesc cât mai mult stațiile gratuite de la supermarketuri (Kaufland, Lidl, Penny), dar și stațiile puse la dispoziție de primării.

Dacă este să vorbim de încărcarea din București, aleg să împart povestea în două: încărcarea pe timp de vară și încărcarea pe timp de iarnă.

Vara este o plăcere să mergi cu mașina electrica, obții un consum mic, încărcarea se face rapid (bateria fiind caldă), iar astfel și stațiile sunt mai libere, pentru că sunt folosite mai puțin și în mod eficient. De multe ori aleg să încerc lent, pe AC la 11kW, cu fiecare oră aduc înapoi în baterie 20% din capacitate, iar cu 20% din capacitate parcurg și 70-80km.

Pe de altă parte, iarna lucrurile nu mai sunt la fel de simple. În cazul meu, ID3-ul consumă și cu 50% mai mult, încărcarea se face ceva mai lent pentru că bateria este rece, iar stațiile sunt mult mai ocupate decât pe timpul verii.

Tot pe timp de iarnă, sunt nevoit să încarc la fiecare 100km pentru a ține bateria în plaja recomandată de producător: între 40% și 80%. Iar 100km în București ii poți face chiar și în două zile, fără prea mult efort.

Dar, încărcarea nu este gratuita, în general mă costă timp.

Ca să încarc gratuit, obișnuiam să merg până la Kaufland de la Barbu Văcărescu, acolo fiind 6 stații: 3 rapide de 50kW și 3 lente de 22kW. De acasă și până la Kaufland sunt 13km, deci dus-întors 26km. Mergeam până acolo pentru a diminua riscul de a găsi stația ocupată sau defectă, pentru că din experiență vă spun nimic nu e mai frustrant decât să nu poți încărca, indiferent de motiv.

Momentan încarc la un alt Kaufland, ceva mai aproape de mine, la „doar” 6km dus, 6km întors. Kaufland pe Turnu Măgurele, sector 4. E un Kaufland nou, suficient de necunoscut încât cele 4 stații (două rapide și două lente) au fost mereu disponibile.

Două din trei încărcări le fac asociate cu mersul la cumpărături. Șansa sau neșansa este că ID3-ul se încarcă în sub 40min între 30 și 80% la 50kW pe DC, iar de multe ori mă văd nevoit să alerg la cumpărături.

Stațiile gratuite sunt vânate de posesorii de electrice, iar cumva e și normal, cu toții vrem să avem cheltuieli cât mai mici. Problema apare atunci când stațiile sunt ocupate de posesori care încarcă pana la 100% (ultimii 20% se încarcă mai greu), nu se trec pe PlugShare (nu știi cât stau la încărcat) sau când abuzează de stații folosindu-le și de 3ori pe zi (mă refer la posesorii care fac taximetrie).

Posesorii de taximetrie cu electrice (Uber sau alte platforme) fac un mare bine reducând poluarea prin utilizarea mașinilor electrice, însă aceștia ar trebui să fie corecți și să folosească stațiile cu plată.

Iar dacă am ajuns la stațiile cu plată, ei bine trebuie să vă spun că acestea stau mai mult goale, nefolosite. Uneori justificat, pentru că prețurile pe kWh uneori ajung și la 2.5lei. Alteori nedrept pentru că sunt și stații cu 1.2lei pe kWh, cam cât plătim și noi acasă dacă luam în calcul pierderile.

Stațiile cu plată, din experiența personală, reduc frustrările generate la încărcare (de stații defecte sau ocupate) cu până la 60%, iar dacă ai posibilitatea să încarci și acasă experiența cu o mașină electrică are doar câteva momente de disconfort dea lungul unui an.

Din păcate stațiile gratuite sunt și cele mai uzate, de exemplu stațiile de care aminteam mai devreme de la Kaufland Barbu Văcărescu nu sunt mereu funcționale.

Zilele trecute, am ajuns în București cu 8%, insuficient încât să las mașina peste noapte cu SoC (State Of Charge) așa scăzut, așa că am căutat o stație înainte să ajung spre casă. Kaufland-ul nou deschis avea 3 stații ocupate și una defectă, am încercat la Mall SunPlaza, stații Renovatio cu plată, dar pentru că era ora 23 nu am mai avut acces în parcare, pasul 3 a fost să încarc la o stație Moon de la Midocar, dar deja eram puțin cam frustrat că alerg din stație în stație. Motivul pentru care am căutat stațiile Renovatio era dat de faptul că aveam un card prin care puteam încărca gratuit, dar suma de pe card a fost epuizată, așa că pe viitor voi alege una din stațiile cu plată de pe lângă mine.

Eu am reușit performanța să încarc în valoare de 2900lei (printr-un card primit gratuit de la VW împreună cu mașina) și 82lei în 30.000km timp de un an.

Cu alte cuvinte, poți încărca gratuit dacă dai la schimb timpul tău sau poți încărca cu bani aproape în orice moment.

Dar pentru a încărca gratuit în continuare, recomand mașinile care sunt capabile de 22kW AC, stațiile sunt multe și cât petreci la cumpărături sau la o plimbare prin oraș ai timp să încarci bateria full.

În încheiere, reformulez puțin titlul care a produs discuții aprinse printre electromobiliști: Este încă rentabil să ai mașină electrică în București, dar nu este neapărat ușor să te bazezi pe stațiile gratuite!