Lansare bizară la Computex: Noctua și Pulsar au dezvăluit un mouse de gaming cu ventilator pentru a preveni transpirația mâinii

Deși poate părea o ciudățenie la prima vedere, Noctua și Pulsar susțin că ventilatorul integrat pe noua variantă de Feinmann F01 poate preveni transpirația mâinii, făcându-l mult mai comod în utilizare. Este practic o adaptare a modelului ultraușor de la Pulsar, având în mare parte aceleași dotări și elemente de construcție. Integrează un senzor de 32.000 DPI, are polling rate de până la 8.000 Hz, switch-uri Kailh, certificate pentru 80 de milioane de apăsări și vine inclusiv cu o unitate de docking pentru încărcare. Este însă mai greu cu 20 grame decât varianta standard Feinmann F01 de la Pulsar, ajungând la 65 grame, iar durata de viață a bateriei este ușor redusă din cauza ventilatorului, fiind estimată la 10 – 11 ore.

We’re thrilled to unveil our latest collaboration with Noctua — the Feinmann, now equipped with a 4x4cm Noctua fan inside.@Noctua_at Renowned for their exceptional cooling performance and ultra-quiet operation, Noctua sets the gold standard in thermal engineering.

Now, your… pic.twitter.com/mgK5zfJvSt

— Pulsar Gaming Gears (@PulsarGears) May 20, 2025