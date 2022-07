Lansările OnePlus 10T 5G și OxygenOS 13 vor avea loc pe 3 august

Cel de-al doilea smartphone flagship OnePlus al anului – OnePlus 10T 5G – și OxygenOS 13 vor fi lansate în cadrul unui eveniment în New York City, pe 3 august.

OnePlus 10T include aceeași literă T care, de la debutul lui OnePlus 3T, a reprezentat un upgrade de performanță. Cu OnePlus 10T, brandul duce acest concept la nivelul următor, prin valorificarea noilor tehnologii care oferă progrese semnificatife experienței OnePlus. OnePlus 10T poartă sloganul „Evoluează dincolo de viteză” – asta pentru că dispozitivul nu oferă doar o viteză mai mare, ci și mai inteligentă; totul începe cu chipsetul dispozitivului.

OnePlus 10T este dotat cu cel mai recent și puternic chipset Qualcomm Snapdragon® 8+ Gen 1, care oferă mai multă putere cu un consum mai mic de energie pentru a îmbunătăți eficiența generală. Snapdragon 8+ Gen 1 este unul dintre multele motive pentru care OnePlus 10T va fi o alegere excelentă pentru utilizatorii care își doresc performanță maximă. Mai multe detalii vor fi disponibile în apropierea lansării oficiale.

OxygenOS 13 se va lansa la aceeași dată cu OnePlus 10T, în New York, pe 3 august. Noul sistem de operare oferă experiența rapidă și fluidă carateristică OnePlus, cu un design nou și siguranță sporită. OxygenOS 13 păstrează funcțiile OnePlus îndrăgite de utilizatori, cum ar fi selecția de display-uri always on (AOD) și modul Zen, cu optimizări și îmbunătățiri. Cea mai recentă versiune de OxygenOS îmbunătățește experiența de gaming, conectivitate și personalizare. OxygenOS 13 se va lansa în primă fază pe OnePlus 10 Pro, urmat de OnePlus 10T mai târziu, în cursul acestui an.

Mă știți deja fan OnePlus, așa că abia aștept să pun mâna pe noul lor telefon!