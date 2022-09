MSI a lansat placi video din seria RTX 4000

MSI a lansat variantele lor de RTX 4080 si RTX 4090. MSI este lider in materie de hardware de gaming si dovedesc ca sunt capabili sa ofere performante optime indiferent ca vorbim de placi de baza sau placi video.

Si exista seria SUPRIM, concepute pentru performanta, eficienta si prestigiu, conform comunicatului de presa. Sunt placi video cu trei ventilatoare TRI FROZR 3S, cea mai avansata solutie de racire de la MSI. Sunt 10 conducte care preiau caldura denumite Core Pipes, aripioare Airflow Control cu margini Wave-Curved 3.0 si aripioare anterograde.

Au implementat o camera cu vapori pe modelele 4090, iar 4080 are un bloc masiv din cupru placat cu nichel. Evident, au Dual BIOS, iluminare RGB Mystic Light, ocupa 3.75 sloturi sau 3.5 sloturi. 4 direct…

Seria Suprim Liquid este oferita doar pe modelul 4090, oferind un sistem de racire cu lichid in circuit inchis. Are radiator de 240mm, ventilatoare MSI Silent Gale P12 de 120mm, iar placa video are un ventilator TORX 5.0.

Urmeaza seria GAMING TRIO. Aceasta ofera 3 ventilatoare TORX FAN 5.0 cu perechi de câte trei pale de ventilator conectate între ele printr-o legătură exterioară și formând o structura care concentreaza fluxul de aer in sistemul de racire actualizat Tri Frozr 3.

Dispune de o placa de baza pentru racire din cupru placat cu nichel, dual BIOS, placi termice, iluminare RGB, RTX 4090 ocupând 3,75 sloturi, iar modelul bazat pe RTX 4080 ocupând 3,25 sloturi.

Seria Ventus a revenit si ofera trei ventilatoare TORX 4.0, un sistem de racire robust, o placa posterioara pentru ranforsare din aluminiu periat si o estetica bine conturata. Sunt placi discrete, mai subtiri, fara iluminare RGB si ocupa 3 si respectiv 2.5 sloturi.

SUPRIM, SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO și VENTUS vor forma vârful de gamă al seriei MSI GeForce RTX® 40. Cu toate acestea, alte serii sunt planificate să sosească în viitorul apropiat.