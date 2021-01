AMD a lansat seria Ryzen 5000 pentru laptop-uri

AMD a lansat azi noile procesoare Ryzen 5000 pentru laptop-uri. Acestea sunt realizate folosind arhitectura Zen 3, sunt eficiente, performante si vor fi un deliciu atat pentru gameri cat si pentru utilizatorii care isi doresc un laptop simplu dar rapid.

Procesoarele disponibile sunt cele high performance (cu terminatia H) si cele ultra mobile (cu terminatia U). Mai este seria HX care asigura un nivel ridicat de performanta si pe care o sa o vedem pe laptop-urile de gaming, in timp ce seria H va fi implementata pe ultrabook-uri. Noul procesor AMD Ryzen 9 5980HX livreaza cu pana la 23% mai multa performanta single-threaded si pana la 17% mai multa viteza in aplicatii multi-threaded in comparatie cu generatia precedenta de procesoare mobile AMD.

Noile procesoare AMD Ryzen 7 5800U oferă pana la 16% mai multa performanta single-threaded si sunt cu pana la 14% mai rapide in medii multi-threaded in comparatie cu generatia precedenta 3. De asemenea ofera si un incredibil 17.5 ore de functionare normala si pana la 21 de ore de rulat continut video cu o singura incarcare a bateriei.

In plus, procesoarele AMD Ryzen Threadripper PRO (3995WX, 3975WX, 3955WX) vor fi disponibile prin intermediul partenerilor AMD, etaileri si integratori de sisteme incepand cu luna Martie 2021.