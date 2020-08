XPG a lansat o sursa, ventilatoare pentru carcasa si o banda led ARGB

XPG este brandul de gaming ADATA care de curand a lansat componente si accesorii de PC pentru gameri, modderi si pasionatii de PC.

XPG Pylon este o sursa cu certificare 80+ Bronze, eficienta 89% si ofera o calitate apropiata de standardul Gold. Este proiectata pentru a functiona 24/7 si este disponibila in 4 optiuni de putere: 450W, 550W, 650W si 750W. Toate versiunile dispun de circuit DC to DC 100% +12V, ventilator de 120mm FDB, condensatori japonezi.

Ventilatoarele XPG Vento si Vento 120 ARGB pot functiona pana la 1200RPM, sunt silentioase si ofera un flux de aer de 45.3 CFM. Au rulmenti Rifle, produc 23dB si suporta un MTTF de 60.000 ore la 40 de grade Celsius.

Banda LED ARGB XPG Prime ofera o iluminare ARGB cu 8 culori presetate si patru efecte de iluminare pentru un total de 12 optiuni. Varianta cu cip 5050 ofera luminozitate excelenta pe banda LED ARGB XPG PRIME. Dispune de LED-uri ARGB SK6812 pentru o compatibilitate ridicata cu majoritatea software-urilor RGB de la producatorii cunoscuti de placi de baza. Pentru usurinta la instalare, banda LED poate fi aplicata pe o varietate de tipuri de suprafate, fie cu 11 magneti NdFeB de inalta calitate, fie cu benzi adezive 3M. Poate fi extinsa in cascada pana la 4 benzi de iluminat si o lungime maxima de 120cm.

XPG Pylon va fi disponibila la preturi intre US$ 49.99 si US$ 79.99, in functie de configuratie. Ventilatoarele XPG VENTO 120 si VENTO 120 ARGB vor fi disponibile la pretul de US$ 7.99 si respectiv US$16.99, in timp ce banda LED ARGB XPG PRIME va putea fi achizitionata la pretul de US$ 39.99.