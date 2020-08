Google Pixel 4a a fost lansat

Asteptat deja de cateva luni, Pixel 4a a fost lansat astazi la pretul de 350$.

Pixel 4a nu vine cu nici un feature care sa te lase cu gura cascata, dar la pretul pe care il are ofera probabil cea mai buna camera foto in acest segment si nu numai.

Constructia telefonului este din plastic, senzorul de amprente a ramas fizic plasat pe spate. Nu este certificat impotriva apei si a prafului.

Ecranul este un OLED de 5.81 inch 1080×2340 pixeli si cu o rata de refresh clasica de 60hz.

Pe partea hardware, cam tot ce se zvonea pana acum este adevarat. Procesorul este un Snapdragon 730G ajutat de 6GB RAM si 128GB pentru stocare. Bateria are o capacitate de 3140mAh. Portul de 3.5mm a ramas prezent dar nu avem incarcare wireless.

Am lasat cel mai important aspect la final si anume camera foto, unde Pixel a fost mereu fruntas. Avem un singur senzor de 12.2MP care probabil va produce niste poze extraordinare raportate la pretul telefonului. Fara senzor ultra-wide si fara senzor macro sau zoom 2x, 5x, etc, care sa produca poze mediocre in acest segment.

Night sight este prezent la datorie si ruleaza Android-ul curat versiunea 10.

Pixel 4a va fi disponibil intr-o singura varianta, o singura culoare si evident, un singur pret.

Review-uri gasiti deja pe internet si nu le mai postez aici, se descurca influencerii si fara suportul nostru. Eu unul mi-as dori tare mult sa-l testez deoarece Google pare ca in sfarsit a facut un telefon care isi merita banii.