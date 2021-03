HTC a lansat telefonul Wildfire E3

HTC a lansat de curand modelul Wildlife E3, un telefon de buget, foarte accesibil si cu specificatii pe masura pretului. Este un telefon care nu iese cu nimic in evidenta. Wildfire E3 are o platforma Helio P22 octa core la 2GHz, 3 sau 4GB RAM cu 64 sau 128GB de stocare + slot microSD de pana la 128GB. Ecranul are 6.5 inch diagonala cu rezolutie HD+, iar senzorul de amprenta este pozitionat pe spate. Clasic.

Camerele foto sunt de 13MP (principala), 8MP ultra wide si alti doi senzori de 2MP pentru macro si portrete. Camera frontala are 13MP. Bateria este de 4000mAh, are USB Type C si Android 10.