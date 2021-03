realme 8 Pro nu mai este un secret – camera de 108MP pe un telefon de buget

realme va lansa pe 24 martie un telefon cu adevarat interesant. Modelul realme 8/8 Pro va veni la un pret foarte bun si cu o camera de 108MP, fiind acelasi senzor performant intalnit pe Samsung sau Xiaomi.

CEO-ul si VP realme a anuntat oficial telefonul si camera acestuia. Chiar si noi am scris un articol despre camera foto de pe realme 8. Dar pretul la care va fi lansat, inca un secret, nu va fi unul foarte mare. In plus, telefonul va oferi ecran Super AMOLED de 6.4 inch, o baterie generoasa de 5000mAh, incarcare rapida la 30W si procesor de ultima generatie Helio G95.

Lansarea globala va fi pe 24 martie. Eu sunt tare curios de telefonul asta.