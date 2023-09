AOC lanseaza primul monitor de gaming portabil din portofoliu

AOC Gaming 16G3 foloseste un ecran IPS si are o diagonala de 15.6inch.

Acesta este dedicat gamingului din deplasare si poate fi conectat atat la laptopuri cat si la console sau telefoanele mobile. 16G3 ofera o rata de reimprospatare de 144 Hz si un timp de raspuns de 4 ms (cu optiunea Overdrive activata), avand o luminozitate de 250 cd/m² si un raport de contrast de 1000:1, acest monitor asigura afisarea culorilor puternice, a luminilor captivante si a umbrelor in toata splendoarea lor, indiferent daca se afla in interior sau in exterior.

Cantareste putin sub 1.1Kg si o grosime de 11.5mm astfel ca este usor de transportat in majoritatea gentilor si ofera o husa captusita pentru transport. Suportul reglabil inclus va ajuta reglarea unghiului optim pentru fiecare utilizator iar functia auto-pivot va detecta automat orientarea monitorului: portret sau peisaj.

Acesta dispune si de 2 difuzoare integrate de 1W si o mufa de iesire pentru casti. Prezinta un port microHDMI pentru intrare si doua porturi USB tip C: unul pentru incarcare si unul pentru conectare la diverse surse. Portul USB accepta DisplayPort AltMode.

Va fi disponibil incepand cu luna octombrie la un pret recomandat de 1536RON.