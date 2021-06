Laptop-ul LG Gram este disponibil oficial in Romania

LG Gram, un laptop pe care nu credeam sa-l vad vreodata in Romania, este adus oficial la noi in tara si poate fi cumparat de la Altex/MediaGalaxy.

LG Gram este un laptop special. Masoara doar 16.8mm si cantareste 1kg. Are 14 inch diagonala, o baterie de 72Wh si arata foarte bine. Are un hardware puternic cu procesor Intel Core din generatia 11, i5-1135G7, SSD de 256GB, grafica Iris Xe, Wi-Fi AX, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, USB Type C.

Este disponibil si in varianta de 16 sau 17 inch cu hardware la fel de bun, procesoare i7, stocare mai mari de pana la 1TB, dar automat preturile sunt mult mai mari, iar grosimea si greutate sunt crescute.

Varianta de 17 inch denumita LG Gram 17Z90P costa 10.399 lei la Altex. Dar gasiti si varianta de 6099 lei, cea de 14 inch prezentata la inceput de articol.