Laptop-ul tuturor – Acer Aspire 5

Cred ca laptop-urile de acest gen sunt cele care chiar conteaza pentru un utilizator obisnuit. Ma refer la laptop-urile nici prea scumpe si nici prea ieftine, cele pe care nu te poti juca jocuri complexe dar care exceleaza la autonomie, ecran, design si conectivitate. Acer Aspire 5 este acel laptop.

Laptop-urile se impart in mai multe categorii, insa daca vrei un laptop oarecare acasa sau pentru birou devine cam complicat sa alegi unul bun. Acer Aspire 5 este acel laptop banal pe care il cumpara orice familie care are nevoie un calculator. Nu este vorba aici despre gaming, munca intensa de birou sau editare 3D. Pur si simplu sa existe un laptop in casa.

Aspire 5 este un laptop echipat decent, ideal pentru nevoile unui utilizator casual. Nici prea scump si nici prea ieftin, nici slab dotat dar nici cel mai performant, insa cu excelente capabilitati multimedia.

Specificatii

Windows 11 Pro instalat

Procesor Intel Core i5-1335U

Ecran Full HD IPS de 15.6 inch

Placa video Intel Iris Xe

16GB memorie RAM

1TB stocare SSD PCIe

Wi-Fi 6E si Bluetooth

Baterie 50Wh

Porturi disponibile

Stanga: port alimentare, USB C cu alimentare, HDMI si USB 3.0

Dreapta: USB 3.0 si jack audio 3.5mm

Design

Un laptop simplu realizat din materiale comune. Este plastic de sus pana jos, dar frumos finisat si impachetat incat sa arate bine la atingere. Nu iti lasa impresia de laptop fragil, dar nici nu este. Se simte solodi la imbinari, are balamale destul de solide si chiar se inclina un pic tastatura atunci cand deschizi ecranul ca sa ai un confort mai bun cand tastezi.

Marginile ecranului sunt decente spre mici, iar tastatura este una completa cu tot cu NumPad. Este bine spatiata, silentioasa si poti scrie usor pe ea. De asemenea, trackpad-ul este generos si cu butoane integrate, dar si cu un senzor de amprenta pentru securitate sporita.

Este subtire si usor de transportat, iar alimentatorul are si el dimensiuni reduse.

Ecran si difuzoare

Pe partea de ecran este un panou IPS cu rezolutie Full HD. Exceleaza la culori, nu este cel mai luminos ecran dar se vede clar, bine si are unghiuri bune. Nu pot spune ca i-am gasit defecte deoarece cu ochiul liber nu pare sa aiba abateri de culoare sau luminozitate neuniforma. Sigur, cu un tester de imagine putem afla cat de precise sunt culorile, insa consider ca daca ochiul nu vede nici o problema atunci nu conteaza. Se vede bine.

Difuzoarele sunt modeste, asa cum te astepti de la orice alt laptop. Macar au un volum ridicat.

Performante

Nimic deosebit sub soare. Jocurile nu vor putea fi jucate prea bine, nici macar League of Legends nu merge decent. Nu pentru asta este facut. Totusi, pentru modificat documente, filme si seriale online, diverse sarcini de birou, este un laptop excelent. Nu se incinge, este silentios, procesorul are un consum mic si autonomia este ridicata. Se misca bine si datorita SSD-ului bun pe PCIe, iar memoria RAM generoasa il ajuta sa faca fata unor medii de utilizare mai solicitante. Totusi, autonomia este chiar buna, tine aproape o zi intreaga de lucru.

Concluzie

Fiind un laptop modest fara specificatii cheie puternice, il consider util pentru cei care vor in casa un laptop pentru activitati simple. De asemenea, mi se pare foarte bun si la birou, pentru cei care lucreaza cu multe documente sau diferite programe mai putin solicitante.

Pretul ar trebui sa fie undeva la 3000 lei, maxim. Inca nu am gasit configuratia asta pe undeva, dar probabil ca trebuie sa apara curand.