Opinie (ne)populară: în 2023 ar trebui să avem plăți instant la toate băncile

Nu sunt client ING, dar nevastă-mea este, așa că m-a anunțat de săptămâna trecută că banca ei a intrat într-un club select: cel al băncilor care pot efectua transferuri rapide.

Din păcate pentru ea, din fericire pentru mine, sunt numai opt astfel de bănci în România, iar UniCredit, a mea, nu este acolo. Bine, asta nu mă scutește de probleme, că doar (și) de aceea avem Revolut…

Pentru curioși, băncile participante la serviciul Plăți instant sunt:

Între aceste bănci transferurile se efectuează în mai puțin de 10 secunde pentru sume sub 50.000 de lei pentru plăți de retail sau plăți de mică valoare, inițiate prin ordin de plată, debit direct și instrumente de debit (cecuri, cambii și bilete la ordin).

Un transfer durează cam 4-10 secunde, iar sistemul de plată este disponibil oricând, 24 de ore din 24, pe parcursul întregului an. Chiar și al sărbătorilor legale, cică! 🙂

Dar hai să începem cu începutul și să vedem ce sunt plățile instant. Deși denumirea este destul de explicită, aflați că acestea sunt o tehnologie relativ nouă care a revoluționat modul în care oamenii trimit și primesc bani. În timp ce plățile tradiționale, prin intermediul cecurilor sau transferurilor bancare, pot dura zile, sau chiar saptamani, cele instant permit transferul banilor în câteva secunde, după cum am scris mai sus.

Aceasta tehnologie oferă un număr de beneficii pentru clienți, iar în acest articol vom discuta despre cele pe care le consider eu importante..

Confort și eficiență

Ăsta este cel mai intuitiv dintre toate! Practic nu mai stai după tot felul de aprobări și fișiere mutate dintr-un loc într-altul, ci trimiți banii acum, iar persoana care îi primește îi vede instant în cont. Salvezi timp, nu te mai faci de râs, dacă nu ai cash la tine (că la ăla tot instant e transferul 😛 ) și ai un confort psihic că ai terminat cu problema.

Siguranța

O altă caracteristică importantă a plăților instant este siguranța. În timp ce platile tradiționale pot fi afectate de fraude sau erori umane, cele instant sunt extrem de sigure și protejate de tehnologii avansate de securitate. Acest lucru inseamna că putem efectua tranzacții faraprea mari griji.

Operatorul servciului Plăți Instant este TRANSFOND, instituție responsabilă pentru desfășurarea compensării și decontării electronice interbancare în România începând cu anul 2005.

Flexibilitate

Acest tip de operațiuni oferă, de asemenea, un nivel ridicat de flexibilitate, pentru că nu mai suntem restricționați la anumite ore de functionare ale bancilor (inclusiv zile nebancare prin mijlocul săptămânii, dacă sunt sărbători legale). Acum, plățile instant pot fi efectuate oricând și oriunde. De exemplu, dacă ești în vacanță și împrumuți bani de la cineva, i-ai plătit imediat banii înapoi.

Reducerea costurilor

În plus față de confort, siguranță și flexibilitate, plățileinstant pot ajuta la reducerea costurilor. În timp ce plățile tradiționale pot implica comisioane și taxe, platile instant sunt gratuite! Vice-versa, banca este în avantaj pentru că are clienți mulțumiți, îi merge reclama prin târg și nu mai are nevoie de operatori umani pentru aprobări ciudate.

Alinierea la secolul XXI

Poate este mai important pentru unii, sau doar pentru bănci, dar eu sunt de părere că, într-o lume modernă, în care băncile sunt în linia întâi a adoptării transferului tehnologic, existența unor zile sau ore bancare nu se mai justifică. După cum spuneam, instituțiile financiare au fost primele, sau printre primele, care au automaticat plățile, ING fiind chiar cea dinâi bancă ce se lăuda că nu mai relizează operațiuni la ghișeu.

Dacă intră mai multe bănci în sistem, inclusiv a mea, mă gândesc serios dacă mai țin Revolut deschis…