Lista cu cele 15 jocuri gratuite de la Epic corecta

Revenim spre voi cu lista corecta a jocurilor oferite in mod gratuit de Epic prin intermediul magazinului proprietar.

Desi avem lista de 2 zile, am preferat sa asteptam sa avem confirmarea ca de aceasta data ea este macar partial corecta. Pana acum titlurile au fost in regula. O puteti consulta mai jos, dar aveti in considerare ca in continuare este o informatie „scursa” pe internet. Lista nu mai contine titluri la fel de atractive ca cea falsa, dar cred ca este cate un titlu pentru fiecare pe ea.