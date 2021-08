Livrările de Tesla Model S Plaid sunt și ele în întârziere

Se pare că întârzierile la comenzile Cybertruck nu sunt singurele pe care Tesla le înregistrează la modelele comandate de clienți.

La început de an, Elon Musk anunța Model S Plaid, care ar fi urmat să fie livrat către clienți încă din februarie. Ei bine, se pare că noua criză mondiala de semiconductori i-a afectat mai mult decât se așteptau, iar Model S și Model X încă sunt în întârziere. În schimb, Tesla și-a canalizat resursele pentru a satisface comenzile de Model Y și Model 3, acestea două fiind livrate la timp către cei care le-au comandat.

Mesajul de pe portalul Tesla, pentru cei care comandă Model S este următorul:

Dear (name here),

We’re contacting you regarding the timing of your Model S delivery, as we recently updated your Tesla Account to reflect the most accurate estimate. You may see a delay with regards to your delivery timeline.

We understand this may be disappointing and apologize for any inconvenience this may have caused. Please continue to check your Tesla Account for any changes to your timing, which should remain updated to represent our best estimate.

Thank you for your ongoing patience, and we look forward to delivering your Model S as soon as possible.

Best regards,

The Tesla Team