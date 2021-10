Logitech G Pro X headset review

O pereche de căști performantă nu trebuie să lipsească din setul de accesorii ale unui gamer care se respectă, iar acest aspect nu este deloc străin celor de la Logitech.

Cu vechime în domeniul perifericelor pentru gamerii amatori și profesioniști, Logitech vine cu o nouă pereche de căști overhead pentru sensiunile de gaming interminabile: G Pro X.

Cu o greutate de 320gr, căștile sunt foarte comode, iar spuma moale, cu memorie asigura o poziție fixă pe cap. Cadrul este construit din aluminiu și oțel. Materialul folosit pe cadru și care îmbracă difuzoarele este o imitație de piele care nu transpiră și oferă confort îndelungat. Am avut și zile în care le-am folosit timp de 12 ore, cu pauze să nu prin rădăcini pe scaunul de la PC, și nu am simțit nici o urmă de disconfort în urmă lor. Le-am folosit atât pentru gaming cât și pentru lucratul zilnic. Diametrul difuzoarelor este de 50mm. Tot la capitolul construcție este important de amintit modularitatea lor: microfonul este detașabil, la fel și cablul de conectare la PC. Din păcate această varianta este doar cu fir.

Din punct de vedere al design-ului sunt simple cu o combinație de negru și puțin gri. Nu prea ai cum să dai greș cu negrul și cam la fel este și cu aceste căști.

În pachet lângă căști găsim o pereche de perinute extra, un cablu care separă intrarea audio de microfon, cablul clasic jack to jack, microfonul, placă de sunet externă USB DAC și săculețul de transport.

Placă de sunet externă DAC asigura procesarea digitală a semnalului pentru comenzile audio și vocale la nivel avansat. Configurarea și ajustarea setărilor audio se poate particulariza cu ajutorul software-ului proprietar Logitech G Hub. Profilurile audio EQ reglate de gameri consacrați care practică esport sunt de asemenea disponibile în această suită software. Profilurile preferențiale pot fi salvate pe placă audio externă și folosite oriunde și oricând. Pe partea de microfon tehnologia Blue Vo!ce oferă o gama de filtre de voce în timp real pentru a reduce zgomotul, pentru a adaugă compresie pentru a va asigura că vocea este mai clară pentru interlocutori. Căștile oferă sunet 7.1 prin tehnologia DTS Headphone: X 2.0 cu indici de proximitate și redare îmbunătățită a bassului.

Experiență mea cu aceste căști a fost vastă și s-a întins de la activități de tip office până la predominant gaming în Hellblade: Senua’s Sacrifice, Horizon: Zero Dawn sau nemuritorul (în sufletul meu) Forza Horizon 3, plus puțină muzică relaxantă de coffee shop (nu ăla la care va gândiți voi) care să mă țină concentrat pe activitățile de la locul de muncă. Hellblade: Senua’s Sacrifice este cu siguranță unul dintre benchmark-urile necesare pe partea audio, jocul punând accent foarte mare pe această componentă pentru a absorbi jucătorul în atmosfera. Deși am terminat jocul cu mult timp în urmă și acum am parcurs doar o anumită parte din el pentru test, experiența alături de aceste căști s-a schimbat radical într-un mod plăcut. Atmosfera jocului este mult mai pronunțată și am fost nevoit să mă opresc din joc de câteva ori având impresia că eu aud voci. Colegii de lucru au sesizat o claritate mult mai bună în conversațiile pe care le-am purtat și unul chiar m-a întrebat dacă mi-am schimbat căștile. În materie de eSports am simulat niște meci-uri multiplayer de CS:GO, unde am jucat cu boti fiindcă nivelul meu de skill pentru acest joc este rușinos. Sunetul este precis, te poate ajută să identifici pașii inamicului și direcția de unde s-a auzit glonțul.

Logitech G Pro X oferă un pachet complet și atractiv de căști pentru gaming. Sunt foarte confortabile chiar și în utilizări îndelungate, cu sunet de calitate și opțiuni de personalizări avansate grație plăcii de sunet externe DAC. Le găsiți la eMag la 485RON.