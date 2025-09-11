Lossless audio ajunge pe Spotify Premium: experiență audio îmbunătățită pentru audiofili

Spotify a anunțat oficial lansarea unei funcționalități mult așteptate: lossless audio pentru abonații Premium.

Noua opțiune, denumită intern „Supremium”, promite o experiență de ascultare mai bogată, mai clară și mai detaliată, adresându-se în special utilizatorilor care pun accent pe calitatea sunetului.

Dar ce înseamnă asta pentru noi, utilizatorii? Păi Lossless Audio înseamnă că piesele sunt redate fără compresie care degradează calitatea sunetului, oferind o fidelitate apropiată de cea a înregistrării originale din studio. Spotify susține că utilizatorii vor putea asculta muzica preferată „așa cum a fost gândită de artiști”, cu detalii sonore care anterior se pierdeau în compresia standard.

Noua funcție va fi disponibilă în aplicația Spotify, iar utilizatorii vor putea activa opțiunea din setările de redare. Lossless Audio va necesita o conexiune stabilă și, ideal, căști sau echipamente audio de calitate pentru a beneficia pe deplin de diferențele sonore.

Spotify nu a confirmat încă dacă această funcție va necesita un abonament separat sau dacă va fi inclusă în planul Premium actual. Totuși, zvonurile indică o posibilă lansare a unui nou plan tarifar Supremium. Mi se pare ceva normal, pentru că toți caută să te taxeze cât de mult pot. Prin asta vă rog să nu mă înțelegeți greșit, nu susțin partea cu costuri crescute, doar zic că nu mă miră acțiunea. 🙂

Dacă vă întrebați de ce acum, e simplu. Spotify au fost criticați în trecut pentru întârzierea lansării lossless audio, în condițiile în care rivali precum Apple Music, Tidal sau Amazon Music oferă deja această funcționalitate. Lansarea vine într-un moment în care competiția pe zona de streaming audio devine tot mai acerbă, iar utilizatorii cer calitate, nu doar cantitate.

Sursa