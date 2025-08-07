Mafia: The Old Country se lansează astăzi, însă este neașteptat de pretențios pe PC

În următoarele ore, Mafia: The Old Country va deveni disponibil pentru PC, PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Însă, judecând pe baza cerințelor de sistem publicate de dezvoltator, gamerii de PC s-ar putea să fie dezamăgiți. Indiferent de configurație și de preset-ul de calitate ales, jocul pare să depindă foarte mult de upscaling, pesemne că nu poate menține framerate-uri acceptabile la rezoluții native. Cerințele minime sunt procesor AMD Ryzen 9 2700X sau Intel Core i7-9700K, 16 GB RAM și placă video AMD Radeon 5700 XT sau NVIDIA RTX 2070 și permit rularea jocului la rezoluție 1080p și detalii medii, însă cu upscaling pe „balanced”. Practic, randarea are loc intern la o rezoluție de sub 720p, iar calitatea, chiar și cu noile versiuni de DLSS și FSR, lasă mult de dorit.

Cerințele recomandate (CPU AMD Ryzen 7 5800X sau Intel Core i7-12700K, GPU AMD Radeon RX 6950 XT sau NVIDIA RTX 3080 Ti) permit rularea la rezoluție QHD și detalii ridicate, însă cu upscaling pe profilul „quality”, adică la rezoluție internă 1080p. Inclusiv configurațiile „epic”, așa cum le numește dezvoltatorul, nu pot menține framerate-uri jucabile la rezoluții native. Astfel, pe o configurație cu procesor AMD Ryzen 7 9700X sau Intel Core i7-14700K, 32 GB RAM și placa video Radeon RX 9070 sau NVIDIA RTX 4070 Ti, Mafia: The Old Country rulează la 4K, dar cu scalarea rezoluției la 75% și upscaling pe nivel „quality”. Cu alte cuvinte, chiar și pe o astfel de configurație, jocul rulează la o rezoluție internă tot de 1080p.

Acestea fiind spuse, lansarea pe PC ar putea fi una problematică și aproape sigur va prezenta problemele specifice Unreal Engine 5: framerate-uri inconsistente și stutter. Nu v-aș recomanda să-l cumpărați din primele minute, ci să așteptați mai întâi review-urile. Embargo-ul urmează să fie ridicat în această după amiază.