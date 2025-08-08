Arena IT

Windows 10 LTSC este acum doar 9 euro si poti sa-l folosesti mult si bine

Pe măsură ce suportul oficial pentru Windows 10 se apropie de sfârșit, tot mai mulți utilizatori caută alternative stabile și practice. Pentru cei care apreciază stabilitatea și o experiență simplificată, Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) este, fără îndoială, o alegere excelentă, fără actualizări frecvente și perfect adaptat pentru munca de birou, control industrial, hardware mai vechi etc. În acest moment, pe Goodoffer24.com, o licență originală este disponibilă la doar 9 €, deci super ieftină. Nu numai că vă economisește bani, dar vă asigură și o experiență Windows fără griji pentru mulți ani de acum înainte.

Folosiți codul de reducere ARE pentru 25% discount suplimentar

Dupa ce adaugi licența în coșul de cumpărături, o sa vezi un chenar unde introduci codul de reducere. Vezi poza de mai jos.

Dupa ce primesti licenta trebuie sa o activezi in Windows, iar pentru asta trebuie sa ajungi in setari. Vezi poza de mai jos.

 

