Marea Britanie renunta la Huawei (din nou)

Boris Johnson a anuntat oficial ca Marea Britanie va elimina echipamentele Huawei din infrastructura tarii, dar motivul este altul decat ne-am fi asteptat.

Un raport al Centrului National de Securitate Cibernetica a concluzionat ca sanctiunile SUA asupra Huawei ii va indemna pe chinezi sa foloseasca tehnologie mai slaba. Daca Huawei nu mai are acces la tehnologiile americane trebuie sa gaseasca alti furnizori.

Raportul spune ca prin aceasta miscare Huawei va folosi tehnologii si echipamente de o calitate mai slaba si cu riscuri mari in ceea ce priveste securitatea. Pe scurt, Marea Britanie refuza sa mai foloseasca echipamente Huawei si va elimina actuala infrastructura tocmai din acest motiv.

“If the U.S. imposes sanctions, which they have done, we believe that could have a significant impact on the reliability of Huawei equipment and when we can use it safely,” Culture Secretary Oliver Dowden told Sky News on Monday when asked about the prospect of phasing out Huawei. “If it’s appropriate to change policy, we’ll clearly make a statement to the House of Commons when we’ve been through that and made a decision,”