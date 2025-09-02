Sondajul de marți: Ați primit deja facturile de energie electrică cu noile valori?

Facturile la energie electrică au început să se schimbe vizibil începând cu luna iulie 2025. Creșterea TVA-ului la 21%, dispariția plafonării și introducerea codului de bare pentru consumatorii vulnerabili fac ca multe dintre facturile primite în această perioadă să arate diferit și, pentru unii clienți, chiar mai scumpe.

Deja, o parte dintre consumatori au semnalat că au primit noile facturi de la furnizorii lor și că totalul de plată este mai mare decât se așteptau. Ba mai mult, se pare că facturile emise în august, când a intrat în vigoare noua cotă de TVA, dar pentru consumul de pe iulie, au fost și ele cu noile valori. 🙂

De aceea, vrem să aflăm direct de la voi: ați primit deja facturile cu noile valori? Rezultatele le vom publica miercuri, cu cele mai relevante reacții din partea cititorilor.

Și, ca să fie treaba treabă, încep eu: momentan nu am primit noile facturi, am rămas la luna iunie, dar nu mă vor impacta prea mult, pentru că am un consum relativ mic, datorită panourilor solare. În plus, fiind și prosumator, nu voi plăti prețul întreg pe kilowatt.