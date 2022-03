Maserati trece pe electric in 2025

Maserati, producator cunoscut pentru masinile sport, va face trecerea la motoare full electrice in 2025.

Compania italiana a anuntat ca pana in 2025 va lansa modele electrice pentru toate modelele lor actuale. Intre timp nu au nici un model, dar lucreaza la primul EV GranTurismo Folgore.

Desi vor avea modele electrice pana in 2025, vanzarea de masini cu motoare termice va continua pana in 2030, cand vor spune stop. Asadar, modelele electrice se vor vinde in paralel cu cele termine.