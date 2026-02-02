Mașinile chinezești cuceresc Europa

Piața auto europeană trece printr-o schimbare pe care mulți producători locali nu o mai pot ignora.

În decembrie 2025, aproape o zecime dintre toate mașinile noi vândute în Europa au fost fabricate în China – adică o cotă de 9,5%, un record istoric. Această cifră marchează și primul trimestru în care mărcile chineze au depășit vânzările rivalilor sud-coreeni, precum Kia.

Impulsul vine în special din zona vehiculelor electrificate. În aceeași lună, producătorii chinezi au atins 16% din piața europeană de electrice și hibride, iar pe întreg anul 2025 au ajuns la 11%, mai mult decât dublul anului precedent. Branduri precum BYD, SAIC Motor, Chery sau Leapmotor au câștigat rapid teren în țări precum Spania, Italia, Grecia și Marea Britanie, unde consumatorii sunt mai flexibili și mai atenți la prețuri.

Realitatea este însă și mai radicală dacă includem mașinile produse în China, dar vândute sub branduri occidentale: Tesla, Volkswagen, BMW sau Renault și Dacia. În acest scenariu, una din șapte mașini electrificate vândute în Europa în 2025 a fost fabricată în China, chiar dacă nu poartă un nume chinezesc.

Europa se trezește abia acum la un fenomen care era previzibil de ceva vreme. China nu mai concurează doar cu prețuri mici, ci și cu tehnologie solidă, baterii eficiente și ritm de producție incredibil. De aceea, valul de electrice chinezești nu este un „accident”, ci o consecință a unei strategii industriale agresive și foarte bine finanțate. În timp ce producătorii europeni sunt blocați între tarifele americane, căderea vânzărilor din China și presiunea reglementărilor interne, companiile chineze vin cu oferte moderne și accesibile.

Industria auto europeană pierde teren vizibil și, dacă nu accelerează inovația, riscă să ajungă într-o situație similara cu cea a industriei electronice de acum 20 de ani. E o cursă pentru supraviețuire, chiar dacă mulți o realizează abia acum. poate acordurile comerciale cu India si Mercosur să ajute, dar totul depinde și de modul de implementare a lor.

