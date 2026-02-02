Apple limitează spionajul operatorilor pe iPhone

Apple a introdus o funcție nouă de confidențialitate, Limitare Precizie Localizare, care reduce exactitatea cu care operatorii telecom pot urmări poziția utilizatorilor pe iPhone și iPad.

În loc să ofere o adresă exactă, dispozitivul raportează doar zona generală, cum ar fi un cartier, protejând mai bine intimitatea utilizatorilor. Funcția apare în iOS 26.3 și merge doar pe iPhone Air, iPhone 16e și iPad Pro M5 cu SIM, iar suportul este limitat la câțiva operatori din lume: Boost Mobile (SUA), Telekom (Germania), EE și BT (UK), AIS și True (Thailanda).

Apple subliniază că această opțiune nu afectează localizarea pentru urgențe și nici pe cea folosită în aplicații precum Find My sau Maps. Este vorba strict despre datele la care pot ajunge operatorii prin analiza conexiunilor la antenele de telefonie. Un detaliu interesant este că funcția există doar pe modelele cu modemurile Apple C1 și C1X, ceea ce sugerează că gigantul își construiește discret un viitor în care controlează complet lanțul tehnologic, inclusiv ceea ce poate vedea un operator.

Contextul adăugat de specialiști indică de ce acest tip de funcție apare tocmai acum. În ultimii ani, operatorii au fost amendați masiv pentru abuzuri privind datele de localizare – în SUA, FCC i-a sancționat cu aproape 200 de milioane de dolari în 2024. În același timp, rețelele telecom au fost atacate de hackeri susținuți de state, interesați de comunicările oficialilor americani. În plus, vulnerabilități vechi din rețelele mobile au permis ani la rând monitorizarea utilizatorilor la nivel global. Noua funcție Apple încearcă să reducă o parte din riscuri, chiar dacă doar câteva rețele o pot folosi deocamdată.

Mi se pare o mișcare logică din partea Apple, dar și o confirmare a faptului că, în 2026, telefoanele noastre sunt urmărite din mult mai multe direcții decât aplicațiile obișnuite. Operatorii au fost întotdeauna „fantoma” din sistem – nu îi poți dezinstala, nu le poți controla nivelul de acces și nu poți verifica ce date folosesc. Faptul că Apple abia acum introduce un control asupra acestei zone arată cât de puțin se discută public despre câtă putere au, de fapt, rețelele mobile.

Totuși, funcția este extrem de limitată, iar fără adoptare largă riscă să rămână un gest simbolic, nu o schimbare reală. Dar este un început. Iar dacă Apple își extinde propriile modemuri, probabil va continua să reducă treptat accesul operatorilor la date sensibile – o veste excelentă pentru utilizatorii preocupați de confidențialitate.

Sursa