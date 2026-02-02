China accelerează cursa AI cu noi modele de la ByteDance și Alibaba

China pregătește lansări masive de modele AI, iar ByteDance și Alibaba sunt în prim‑plan cu planuri agresive pentru februarie, chiar în perioada Anului Nou Chinezesc.

Potrivit surselor, ByteDance va lansa trei modele noi – Doubao 2.0 pentru text, Seeddream 5.0 pentru imagini și Seeddance 2.0 pentru video – toate integrate tot mai profund în ecosistemul său, inclusiv în aplicația Douyin, unde chatbotul Doubao are deja peste 163 de milioane de utilizatori activi lunar.

La rândul ei, Alibaba pregătește modelul Qwen 3.5, optimizat pentru raționament complex, matematică și generare de cod, și derulează campanii ample pentru a atrage utilizatorii către aplicația sa, care a trecut deja de 100 de milioane de utilizatori activi la finalul lui 2025.

Dincolo de performanțe de laborator, ambele companii încearcă să cucerească publicul prin integrarea AI în experiențe reale: cumpărături, plăți, conținut, servicii corporative. Modelele chinezești tind să fie mai ieftine, uneori open-source, iar acest lucru deja le aduce avantaje în Asia, Africa și în piețele emergente. De asemenea, presiunea competiției are loc pe fondul unui „război al prețurilor” al generării AI, după ce DeepSeek a ieftinit drastic costurile, forțând și giganții să reducă masiv tarifele.

Mi se pare tot mai clar că lupta nu mai este doar despre modele mai inteligente, ci despre cine reușește să integreze AI în viața zilnică a oamenilor. ByteDance are avantajul unei baze uriașe de utilizatori prin Douyin, iar Alibaba are avantajul unui ecosistem comercial uriaș. Dacă aceste modele chiar vor reuși să devină instrumente folosite zi de zi pentru creație, cumpărături sau muncă, atunci China ar putea avansa foarte repede în această cursă. Dincolo de rivalitatea cu SUA, adevăratul câștigător va fi cel care reușește să construiască modele utile, accesibile și integrate fără efort pentru utilizatorul obișnuit.

Sursa