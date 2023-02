Mazda considera ca interzicerea motoarelor termice descurajeaza inovatia

Mazda a fost tot timpul un producator rebel si nu s-au ghidat mai niciodata dupa tendintele pietei. Au dovedit de ce sunt in stare, de aceea este vazut astazi drept un brand serios si cu putine probleme de fiabilitate. CEO-ul Mazda din Europa, Martijn ten Brink, considera ca interzicerea motoarelor termice va descuraja inovatia.

Mazda se afla intr-un proces de tranzitie, incercand sa se duca si in zona de electrice cat de cat. Spun cat de cat pentru ca de curand au lansat niste motoare noi de 2.5 litri benzina, 3.3 diesel 6 in linie si un 3.0 benzina 6 in linie. Din cate stiu mai trebuie sa vina si un 3.3 benzina 6 in linie cu turbo. Deci baietii astia nu prea se joaca.

Si cu toate astea vor sa investeasca 11 miliarde de dolari pentru a avea o gama extinsa de modele electrice si hibride pana in 2030. Desi sunt obligati sa faca asta, ei nu sunt de acord. CEO-ul din Europa este nemultumit de decizia UE de a interzice din 2035 motoarele pe combustie interna.

Cu toate acestea, la nivel personal, această strategie îmi produce confuzie, nu pentru că nu-mi plac mașinile electrice, ci pentru că s-a ales deja drumul pe care trebuie să mergem ca să avem un viitor mai curat. În mod normal, inginerii inovează cel mai mult atunci când li se propune o țintă pe care trebuie să o atingă, dar fără să li se spună cum să ajungă acolo.

Mai multe informatii si detalii gasiti in articolul sursa de pe wall-street.