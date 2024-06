Microsoft a confirmat ca lucreaza la un nou Xbox

Presedintele Xbox, Sarah Bond, a confirmat oficial ca se lucreaza la o noua consola Xbox. Dupa ce in ultima perioada am vazut achizitii interesante, cum ar fi cumpararea Bethesda si Activion, ne asteptam sa vedem si schimbari in bine. Pare ca noua consola va fi mult mai buna.

Credem asta deoarece au confirmat si ei ca au pierdut lupta cu PS5, iar noua consola trebuie sa fie net superioara si sa ofere un magazin de jocuri mai bine pus la punct. Xbox a inceput recent sa ofere mai multe jocuri pe platforma sa si a anuntat si cateva culori noi pentru actuala generatie.

Totusi, lupta merge mai departe si au confirmat ca este in lucru o noua consola cu un hardware nou. Asteptam noi informatii.