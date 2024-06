iOS 18 va ajunge inclusiv pe modele din 2018, dar functionalitatile AI se vor gasi doar pe cateva modele recente

Apple a prezentat luni la WWDC ce aduce nou iOS 18 si cum va arata inteligenta artificiala pe terminalele iPhone.

In stilul clasic Apple, compania a simtit nevoia sa vina cu prorpiul nume pentru inteligenta artificiala prezenta in ecosistemul lor. Aceasta se cheama Apple Intelligence si cel putin mie mi se pare o alegere buna: e scurta, e intuitiva si are aceiasi prescurtare.

O parte din noutatile non AI intalnite in iOS 18 este faptul ca utilizatorii telefoanelor Apple vor putea in sfarsit sa-si reorganizeze iconitele pe ecran, sa le aplice culori in functie de wallpaper si chiar sa inlocuiasca butoanele de lanterna si camera foto de pe lockscreen cu altele care le sunt mai utile.

In materie de AI, functii precum extragerea ideilor principale din text, eliminarea obiectelor nedorite din poze si au un parteneriat cu OpenAI pentru a integra ChatGPT in Siri.

iOS 18 va ajunge pe o gama larga de telefoane Apple, lista o aveti mai jos.

Doar iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max vor primi Apple Intelligence. Miscarea poate fi insa una similara cu cea facuta de Samsung cu Galaxy AI, care a fost disponibila cateva luni doar pe seria Galaxy S24, dar a ajuns partial inclusiv pe seria Galaxy S21. Apple Intelligence va fi in varianta beta la lansarea lui iOS 18.

Lista completa cu telefoanele care vor primit iOS 18:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2022)

iPhone SE (2020)

La ora actuala, 77% din telefoanele Apple de pe piata utilizeaza iOS 17.

