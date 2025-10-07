Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Sondajul de marți: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2025)
Borderlands 4 – de la 37FPS la 150FPS cu doar un click folosind tehnologia Multi Frame Generation
2026 se anunță anul schimbării la Dacia, care va actualiza toată gama de mașini
Noi baterii la Tesla: Model 3 are 750 km autonomie WLTP
AOC U27B3AF – monitor office Ultra HD 4K la un preț accesibil
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Microsoft infirmă zvonurile și declară că va continua să dezvolte console de jocuri Xbox

| Da drumul discutiei! Hardware Jocuri Stiri Stiri

În ciuda zvonurilor din ultima vreme, care sugerează că Microsoft ar urma să renunțe la divizia de hardware și să se concentreze mai mult pe servicii și jocuri, compania declară că nu are astfel de planuri și că va continua să dezvolte console de jocuri la fel ca până acum. Cu toate acestea, de câteva generații, Xbox-ul are o cotă de piață tot mai mică în raport cu PlayStation, iar mare parte din încasările diviziei de gaming a Microsoft provin din servicii precum Game Pass.

Compania a subliniat că viitoarea generație de Xbox se află în plin de proces de dezvoltare și că parteneriatul cu AMD, care furnizează procesoarele, rămâne valabil. Însă, chiar și așa, în mai toate prezentările din ultima perioadă, Microsoft pare că evită să vorbească despre hardware, indicând o prioritate tot mai mică pentru consolele Xbox. Noile modele probabil că vor fi lansate în următorii ani, însă, având în vedere dominația PlayStation, Microsoft nu va insista prea mult pe dezvoltarea și promovarea acestora, ci mai degrabă pe avantajele Game Pass și a altor servicii conexe. Totodată, spre deosebire de Sony, Microsoft distribuie oficial Xbox în mult mai puține regiuni și nu are acces la o piață la fel de vastă.

Via Windows Central

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.