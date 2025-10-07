Microsoft infirmă zvonurile și declară că va continua să dezvolte console de jocuri Xbox

În ciuda zvonurilor din ultima vreme, care sugerează că Microsoft ar urma să renunțe la divizia de hardware și să se concentreze mai mult pe servicii și jocuri, compania declară că nu are astfel de planuri și că va continua să dezvolte console de jocuri la fel ca până acum. Cu toate acestea, de câteva generații, Xbox-ul are o cotă de piață tot mai mică în raport cu PlayStation, iar mare parte din încasările diviziei de gaming a Microsoft provin din servicii precum Game Pass.

Compania a subliniat că viitoarea generație de Xbox se află în plin de proces de dezvoltare și că parteneriatul cu AMD, care furnizează procesoarele, rămâne valabil. Însă, chiar și așa, în mai toate prezentările din ultima perioadă, Microsoft pare că evită să vorbească despre hardware, indicând o prioritate tot mai mică pentru consolele Xbox. Noile modele probabil că vor fi lansate în următorii ani, însă, având în vedere dominația PlayStation, Microsoft nu va insista prea mult pe dezvoltarea și promovarea acestora, ci mai degrabă pe avantajele Game Pass și a altor servicii conexe. Totodată, spre deosebire de Sony, Microsoft distribuie oficial Xbox în mult mai puține regiuni și nu are acces la o piață la fel de vastă.

Via Windows Central