Microsoft nu va mai permite instalarea Windows 11 fără cont online. Metodele de bypass vor fi blocate

Începând cu Windows 11, Microsoft a introdus obligativitatea utilizării unui cont online la instalarea sistemului de operare. Această cerință este prezentă în procesul Out of the Box Experience (OOBE) și poate fi ocolită oficial doar pe versiunile Enterprise de Windows 11, însă, prin dezactivarea conexiunii la internet sau introducerea unor comenzi în terminal, utilizatorii au descoperit că pot fenta ghidul de configurare și pot crea conturi offline, exact ca pe Windows 10.

Bineînțeles, Microsoft nu este de acord cu astfel de practici, iar în ultima vreme a început să ia măsuri pentru a preveni crearea de conturi offline. Comanda „bypassnro” a fost deja eliminată, iar odată cu următoarele versiuni de Windows 11 vor fi dezactivate și celelalte modalități de bypass. De asemenea, instalarea și configurarea Windows 11, indiferent de versiune, nu va mai fi posibilă fără o conexiune la internet. Restricțiile vor fi introduse treptat în build-urile Insider ale sistemului de operare, iar într-un final vor ajunge și în cele stabile.

Via The Verge