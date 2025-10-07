Arena IT

WhatsApp primește traduceri pentru 21 de limbi

Începând cu versiunea 25.28.74 a aplicației de iOS, WhatsApp beneficiază de traduceri pentru 21 de limbi, însă momentan doar pentru un număr restrâns de utilizatori. Funcționează atât pentru conversații individuale, cât și pentru grupuri de chat și canale de anunțuri, iar traducerile se realizează direct pe dispozitiv, utilizând pachete lingvistice offline, astfel că nu este necesară trimiterea și procesarea mesajelor în cloud.

Din păcate, în implementarea actuală, traducerile nu se realizează în timp real, utilizatorii fiind nevoiți să selecteze manual textul și să aleagă opțiunea de traducere. Nu este necesară selectarea limbii, aceasta fiind detectată automat, însă limba română nu pare să fie momentan disponibilă. În funcție de recepția utilizatorilor, funcțiile de traducere ar urma să fie disponibile pentru toți utilizatorii în viitorul apropiat.

Via Neowin

Sursa: WABetaInfo

