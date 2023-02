Mobile World Convention Barcelona 2023: ieri s-au lansat HONOR Magic5 și HONOR Magic Vs

Brandul Honor a avut ieri lansarea HONOR Magic5 și HONOR Magic Vs, în cadrul Mobile World Convention Barcelona 2023, sub sloganul Tech to Inspire.

Modelele lansate sunt urm─âtoarele:

Honor Magic 5 Pro

Fiind lansat aici, telefonul vine cu rame simetrice ce au curbur─â dubl─â ultra ├«ngust─â pe ambele p─âr╚Ťi ╚Öi un design Star Wheel Triple Camera ca pies─â central─â pe spate, ├«mbin├ónd astfel curbele frumoase ├«nt├ólnite ├«n peisajele naturale ╚Öi ├«n arhitectura modern─â ├«n designul dispozitivului de ultim─â genera╚Ťie, demonstr├ónd combina╚Ťia armonioas─â dintre art─â ╚Öi tehnologie. Produc─âtorul spune c─â este inspirat de Antonio Gaudi.

Display-ul, un LTPO de 6,81 inci Quad-Curved Floating Screen este ├«n fruntea clasamentului DXOMARK, privind afi╚Öajul smartphone-urilor, cu un scor maxim de 151. Tot acolo se afl─â ╚Öi ├«n clasamentul camerelor foto, Telefonul┬ádispune de o combina╚Ťie puternic─â de camer─â principal─â tripl─â care cuprinde o camer─â wide de 50MP, o camer─â ultra wide de 50MP ╚Öi o camer─â Telephoto de 50MP. Cu o dimensiune crescut─â a senzorului pentru o performan╚Ť─â superioar─â de detectare a luminii, sistemul de camer─â foto produce fotografii cu detalii rafinate de fiecare dat─â, indiferent de condi╚Ťiile de iluminare. Optica computa╚Ťional─â Ultra Fusion, un algoritm optic computa╚Ťional care completeaz─â sistemul de camer─â, ├«mbun─ât─â╚Ťe╚Öte drastic claritatea imaginii la zoom 3,5x-100x, diferen╚Ťiind dispozitivul de alte smartphone-uri de pe pia╚Ť─â.

Echipat cu noul Honor Image Engine, Honor Magic5 Pro debuteaz─â cu un nou algoritm de captur─â Millisecond Falcon Capture, permi╚Ť├ónd utilizatorilor s─â imortalizeze scene complexe cu o u╚Öurin╚Ť─â ╚Öi claritate remarcabile. Utilizatorii pot, de asemenea, s─â fotografieze clar scenele ├«n condi╚Ťii de iluminare slab─â cu o vitez─â mare, datorit─â capacit─â╚Ťilor Super Night Capture.

Smartphone-ul vine cu ultimul chipset de la Snapdragon – 8 gen 2, cu baterie de 5100mAh, compatibil─â cu fast charge pe fir ╚Öi wireless ╚Öi cu Android 13 sub interfa╚Ťa MagicOS 7.1.

Honor Magic Lite

Este o nou─â intrare ├«n gam─â ╚Öi vine cu ecran OLED curbat de 6,67 inci cu un raport ecran/corp impresionant de 93% ╚Öi o rezolu╚Ťie de 2400×1080 pixeli, tehnologie hardware de reducere a luminii albastre ╚Öi o baterie mare de 5100mAh care suport─â p├ón─â la 3 zile de utilizare zilnic─â moderat─â ╚Öi p├ón─â la 2 zile de utilizare intens─â (testat─â de DXOMARK).┬á Acesta este alimentat de Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform ╚Öi ruleaz─â pe cea mai recent─â interfa╚Ť─â Magic UI 6.1 bazat─â pe Android12, oferind productivitate ╚Öi divertisment f─âr─â ├«ntreruperi. Cu un design sub╚Ťire, baterie mare ╚Öi ecran excep╚Ťional, HONOR Magic5 Lite este o alegere excelent─â pentru genera╚Ťia actual─â, mereu conectat─â, care ├«╚Öi dore╚Öte o experien╚Ť─â de smartphone de ├«nalt─â calitate la un pre╚Ť accesibil.

Honor Magic Vs

Este primul pliabil din gama Honor, dar unul dintre multele prezente ╚Öi prezentate aici. Este destulde sub╚Ťire, la 12,9 mm, av├ónd 268 g, nu cu mult peste telefoanele clasice. Apropo de episodul de ieri, cei de la stand au ╚Ötiut s─â ├«mi spun─â la c├óte plieri este garantat telefonul lor – 400.000, iar balamaua Super-light Gearless Hinge, care a fost realizat─â cu grij─â folosind tehnologia de turnare dintr-o singur─â bucat─â, reduc├ónd num─ârul de componente structurale de la 92 ├«n genera╚Ťia anterioar─â la doar 4.

Am vrut s─â fac ╚Öi un material de hands on, dar era plin la standul lor ╚Öi era un zgomot infernal…

Honor Magic5 Lite este disponibil ├«n trei culori: Titanium Silver, Emerald Green ╚Öi Midnight Black. Din data de 15 februarie 2023, HONOR Magic5 Lite poate fi achizi╚Ťionat de la operatorii ╚Öi retailerii din Rom├ónia la un pre╚Ť accesibil, ├«ncep├ónd cu 1,799 lei.

Conceput pentru spiritele aventuroase, Honor Magic5 Pro este disponibil ├«n culorile Black ╚Öi Meadow Green, inspirate de minun─â╚Ťia naturii, ╚Öi va putea fi achizi╚Ťionat ├«ncep├ónd cu Q2 2023 la un pre╚Ť de 1199 Euro (12G+512GB).

Oferind dou─â variante de culori uimitoare, Cyan ╚Öi Black, Honor Magic Vs va avea un pre╚Ť de 1599 Euro (12GB+512GB). Disponibilitatea va fi anun╚Ťat─â ├«n timp util.

Pentru mai multe informa╚Ťii, v─â rug─âm s─â vizita╚Ťi magazinul online Honor la www.hihonor.com.

PS: Nu am detalii cu privire la o lansare locală, în România.