Un moment de liniste pentru Internet Explorer

Ajuns la varsta de 27 de ani, detestat de multi, adorat de putini, folosit mult in mediul business, Internet Explorer a fost astazi omorat cu sange „rece” de Microsoft.

Incepand de astazi, Microsoft nu va mai oferi actualizari pentru Internet Explorer pe Windows 10, iar din Windows 11 browserul a fost total absent. Prin intermediul unei viitoare actualizari, va fi eliminat complet din Windows 10 si utilizatorii vor fi redirectionati automat spre Microsoft Edge.

Pentru compatibilitate, Internet Explorer va putea fi folosit in continuare din Microsoft Edge. Pentru a-l activa in Edge, deschideti adresa edge://settings/defaultbrowser si modificati campurile de mai jos:

Aceasta optiune va ramane disponibila pana in 2029 cel putin, iar utilizatorii de Windows 8.1 si Windows 7 Extended Security Update mai pot folosi Internet Explorer standalone pana in ianuarie 2023.

Conform unui studiu facut de Lansweeper, Internet Explorer este inca browserul preferat in mediile business. 47% dintre acestea inca il utilizeaza si in plus, majoritatea nu folosesc o versiune recenta nici macar de Windows 10.

Drum lin „maestre”!